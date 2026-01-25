Hindustan Hindi News
लालू की तरह हम भी झुकने वाले नहीं; RJD की कमान संभालते ही तेजस्वी ने दिखाया दम, BJP को घेरा

लालू की तरह हम भी झुकने वाले नहीं; RJD की कमान संभालते ही तेजस्वी ने दिखाया दम, BJP को घेरा

संक्षेप:

राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि वे लालू प्रसाद की तरह कभी नहीं झुकेंगे। 2015 के बाद साजिश के तहत मुकदमों में फंसाने का आरोप लगाया। पार्टी पूरे देश में अभियान चलाएगी और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करेगी। 

Jan 25, 2026 04:39 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार और विरोधी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे और उनकी पार्टी लालू प्रसाद यादव की तरह कभी झुकने वाली नहीं है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि 2015 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्हें साजिश के तहत मुकदमों में फंसाया गया। उन्होंने कहा कि जिस समय का मामला बताया जा रहा है, उस वक्त वे नाबालिग थे, इसके बावजूद राजनीतिक दुर्भावना से उन्हें निशाना बनाया गया।

तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं पर जिस तरह से मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उससे राजद डरने वाली नहीं है। पार्टी को जनता का सहयोग, कार्यकर्ताओं का समर्थन और वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद मिल रहा है, उसी के बल पर पूरे देश में अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा ताकि हर वर्ग की आवाज मजबूती से उठाई जा सके।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी की ओर से एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर देशव्यापी अभियान चलाने का संकल्प लिया गया। तेजस्वी ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पारदर्शी चुनाव व्यवस्था जरूरी है और इस मुद्दे पर राजद सड़क से संसद तक आवाज उठाएगी।

अपने भाषण में तेजस्वी यादव ने कहा कि अब बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ने का समय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि या तो उनके चरणों में रहिए या फिर उनसे लड़िए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग चरणों में चले गए हैं, लेकिन राजद ऐसा करने वाली नहीं है।

वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी की सराहना करते हुए कहा कि पद पर न रहते हुए भी उन्होंने पार्टी और जनता के लिए अच्छा काम किया है। अब नई जिम्मेदारी के साथ वे और बेहतर काम करेंगे। लालू यादव ने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और आने वाले चुनावों में जीत के लिए एकजुट होकर लड़ने की अपील की।