उम्र की तरह जुबान भी कच्ची है; गिरिराज सिंह का तेजस्वी पर तीखा तंज, महागठबंधन को घेरा

संक्षेप: तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि उनकी उम्र कच्ची है, उसी तरह जुबान भी कच्ची है। उन्होने जो भी वादा किया है, उस वादे को निभाया नहीं है। इस दौरान उन्होने महागठबंधन पर भी निशाना साधा।

बिहार चुनाव के घमासान के बीच जुबानी जंग भी जारी है। अरवल में केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोला उन्होने कहा कि तेजस्वी यादव की उम्र कच्ची है, उसी तरह जुबान भी कच्ची है। उन्होने जो भी वादा किया है, उस वादे को निभाया नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार की देन है कि लालू परिवार की राजनीति जिंदा है। नहीं तो लालू परिवार बिहार से कबका खत्म हो चुका था। उन्होंने कहा कि लालू परिवार के सभी सदस्यों को चाहिए कि नीतीश कुमार की फोटो की माला बनाकर पहने।

गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में महागठबंधन के सभी पार्टियां टिकट बेचवा है। ऐसी पार्टी के उम्मीदवार को जनता किसी भी हाल में वोट नहीं देगी। राजद चीफ लालू यादव दूसरों के गाल की तरह सड़क बनाने के लिए बोले थे। लेकिन वो काम लालू नहीं किए तो एनडीए की सरकार ने उनके बेटों के गाल से चिकनी सड़क बनाकर ऐतिहासिक विकास किया है।