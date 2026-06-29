बिहार में दो शिव मंदिरों पर गिरी बिजली, बाल-बाल बचे श्रद्धालु; एक की छत टूटी, तो दूसरे का गुंबद क्षतिग्रस्त

दरभंगा और मधुबनी जिले में स्थित दो अलग-अलग शिव मंदिरों पर रविवार देर रात आकाशीय बिजली गिर गई। ठनका की चपेट में आने से दोनों मंदिरों के ऊपरी हिस्सों को नुकसान पहुंचा है।

बिहार में आसमान से बरसी आफत से दो शिव मंदिरों को नुकसान पहुंचा है। दरभंगा जिले के हायाघाट स्थित जनेश्वरनाथ और मधुबनी जिले के मधेपुर स्थित हरनेश्वरनाथ महादेव मंदिर वज्रपात की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गए। इन दोनों मंदिरों पर रविवार देर रात हुई बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरी। जरनेश्वरनाथ मंदिर में जब ठनका गिरा तब कुछ श्रद्धालु भी अंदर मौजूद थे। गनीमत रही कि उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा।

दरभंगा जिले के हायाघटा प्रखंड स्थित होरलपट्टी गांव में ऐतिहासिक गंगासागर तालाब के किनारे स्थित जनेश्वरनाथ महादेव मंदिर के गुंबद पर 28 जून की रात आकाशीय बिजली गिर गई। वज्रपात से गुंबद का ऊपरी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इसकी सूचना मिलते ही सोमवार की सुबह ग्रामीणों की भीड़ मंदिर परिसर में जुट गई।

वज्रपात के समय मंदिर में थे श्रद्धालु प्रत्यक्षदर्शी श्रद्धालु बुचींद्र झा ने बताया कि रोजाना रात आठ बजे मंदिर पर 15 चौपाई रामायण पाठ करने के बाद आरती की जाती है। इसके बाद शिव स्तुति की जाती है। रात में भी कई श्रद्धालु मंदिर में शिव स्तुति क रह रहे थे। उसी समय तेज बारिश शुरू हुई तो करीब आधा दर्जन लोग मंदिर में ही रुक गए।

बिजली के तार और बल्ब भी टूटे रात करीब सवा 10 बजे उन्हें तेज बिजली का प्रकाश एवं आवाज सुनाई दी। साथ ही मंदिर के बरामदे पर पटाखे की तरह चिंगारी दिखाई दी। कुछ देर के बाद बारिश रुकने पर उन्होंने देखा कि मंदिर में लगे बिजली के तार टूट गए हैं। तीन-चार बल्ब भी टूटकर गिर गए। साथ ही मंदिर के बरामदे पर सुर्खी लगा सीमेंट का तीन चार छोटा टुकड़ा भी गिरा हुआ था।

सुबह क्षतिग्रस्त दिखा गुंबद सुबह ग्रामीणों ने देखा कि मंदिर का गुंबद क्षतिग्रस्त हो गया है। देखते ही देखते काफी संख्या में लोग वहां इक्कट्ठा हो गए। मंदिर समिति के महासचिव डॉ. परमानंद झा का कहना है कि गुंबद में काफी क्षति हुई है। इसकी मरम्मत जल्द करवा ली जाएगी। विदित हो कि गंगासागर तालाब और इसके किनारे अवस्थित जनेश्वरनाथ महादेव मंदिर इस इलाके का प्रमुख आस्था का केंद्र है।

मधुबनी में ऐतिहासिक हरनेश्वर नाथ मंदिर की छत क्षतिग्रस्त मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड क्षेत्र में रविवार रात आर्द्रा नक्षत्र की झमाझम बारिश हुई। बारिश के साथ जोरदार मेघ गर्जन भी सुनी गई एवं आकाशीय बिजली गिरी। ठनका की चपेट में कोसी क्षेत्र के द्वालख गांव स्थित ख्यातिप्राप्त ऐतिहासिक कालीन महादेव मंदिर भी आ गया। रविवार-सोमवार की मध्य रात करीब डेढ़ बजे आकाशीय बिजली मंदिर के मुख्य द्वार के ऊपर लगे गंबदनुमा भाग पर गिरी, जिससे ढांचा क्षतिग्रस्त हो गया।

मंदिर के पुजारी श्रीलाल गिरी ने बताया कि बीती रात करीब डेढ़ बजे तेज बारिश के बीच बिजली कड़की। जोरदार आवाज के साथ आकाशीय बिजली मंदिर के शिखर पर गिरी। सुबह जब ग्रामीण पहुंचे तो मुख्य द्वार के ऊपर का हिस्सा टूटकर गिरा मिला। ईंट, सीमेंट और पत्थरों का मलबा मंदिर प्रांगण में बिखरा पड़ा था। घटना रात में होने के कारण किसी तरह के जानमाल की क्षति नहीं हुई है।

सैकड़ों साल पुराना है यह मंदिर पुजारी के अनुसार हरनेश्वरनाथ महादेव मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। आकाशीय बिजली गिरने से मुख्य द्वार के ऊपर की नक्काशीदार छत टूट गई है। बारिश का पानी अब सीधे गर्भगृह तक जा सकता है। द्वालख पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि संतोष कुमार यादव, पूर्व मुखिया दुर्गानंद झा, पूर्व मुखिया बाल्मीकि सदाय सहित अन्य लोगों ने शासन-प्रशासन से तत्काल मंदिर के क्षतिग्रस्त भाग के मरम्मत की गुहार लगाई है।

भयानक बाढ़ में भी मंदिर को कुछ नहीं हुआ था स्थानीय लोगों का कहना है कि कोसी तटबंध के अंदर कई बार बीते सालों भयानक बाढ़ आई, मगर इस ऐतिहासिक मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। ग्रामीण इसे भोलेनाथ का चमत्कार मानते हैं। प्रतिदिन सैकड़ों लोग मंदिर में पूजा-अर्चना करने पहुंचते हैं। जबकि सावन के महीना व सोमवारी के दिन दर्शनार्थ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन से इस ख्यातिलब्ध मंदिर का सर्वेक्षण कराकर जीर्णोद्धार करवाने की मांग की है।