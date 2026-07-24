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नवादा में पेड़ के नीचे खड़े लोगों पर गिरी आकाशीय बिजली, 4 की दर्दनाक मौत; मचा हाहाकार

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, संवाद सूत्र, नारदीगंज (नवादा)
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नवादा जिले के नारदीगंज में राजगीर पहाड़ी के पास पेड़ के नीचे खड़े 10-15 लोगों पर आकाशीय बिजली गिर गई। इससे 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि दो घायल हुए हैं। मरने वालों में 10 साल का एक बच्चा भी शामिल है। वज्रपात के बाद मौके पर अफरातफरी और हाहाकार की स्थिति बन गई।

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नवादा में ठनका गिरने से पेड़ के नीचे खड़े 4 लोगों की मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)

बिहार के नवादा जिले में शुक्रवार को आसमान से बरसी आफत में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। नारसीगंज थाना क्षेत्र में राजगीर पहाड़ी के निकट सांगोवर गांव में पेड़ के नीचे खड़े 10 से 15 लोगों पर आकाशीय बिजली गिर गई। वज्रपात की चपेट में आने से एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि दो महिलाएं झुलस गईं। यह घटना दोपहर करीब 2 बजे हुई। ठनका (आकाशीय बिजली) गिरने से मौके पर हाहाकार मच गया।

मृतकों की पहचान सांगोवर गांव निवासी 44 वर्षीय शंभु कुमार, मिथिलेश कुमार के 10 साल के बेटे सोनू कुमार, मदन राजवंशी (55 वर्ष) और मुनेश्वर राजवंशी (55 वर्ष) के रूप में हुई हैं। वहीं आकाशीय बिजली से झुलसने वालों में लालजीत यादव की पत्नी शोभा देवी (40 वर्ष) और कवींद्र प्रसाद की पत्नी सुनीता देवी (40 वर्ष) शामिल हैं। उन्हें इलाज के लिए नारदीगंज सीएचसी में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के अनुसार, गांव के लोग धान रोपनी के लिए खेत की तरफ गए हुए थे। अचानक दोपहर 2 बजे मेघगर्जन के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। तभी खेत में काम कर रहे 10-15 की संख्या रहे लोग बारिश से बचने के लिए पास के ही आम और बरगद के पेड़ नीचे जाकर खड़े हो गए। इसी बीच ठनका गिरा और उसकी चपेट में आए।

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पीड़ित परिवारों को मिलेगा 4-4 लाख रुपये मुआवजा

इस घटना में पेड़ के नीचे खड़े अन्य लोग बाल-बाल बच गए। घटना के बाद अफरातफरी मच गई। इसकी जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष राजेश कुमार, सीओ रईस आलम, बीडीओ सोनिया ढनढननिया आदि मौके पर पहुंच गए। सीओ ने कहा कि आपदा प्रबंधन कोष से सभी मृतकों के आश्रितों को चार-चार लाख रुपये मुआवजा दिलाया जाएगा।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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