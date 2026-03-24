Patna Metro: मलाही पकड़ी स्टेशन पर लिफ्ट और एस्केलेटर का काम पूरा, अगले माह से दौड़ेगी मेट्रो

Patna Metro: मलाई पकड़ी स्टेशन पर लिफ्ट और एस्केलेटर का कार्य पूरा कर लिया गया है। सामान जांच मशीन और टिकट काउंटर सहित अन्य व्यवस्थाओं को सुसज्जित किया जा रहा है। स्टेशन को अलग-अलग तरह की पेंटिंग से भी सजाई गई है, जो आकर्षण का केंद्र होगा।

पटना मेट्रो के प्राथमिक कॉरिडोर के मलाही पकड़ी स्टेशन पर सभी उपकरणों को लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। कई उपकरण लगा भी दिए गए हैं। पर सीएमआरएस (कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी) का निरीक्षण अगले माह होगा। निरीक्षण के बाद सीएमआरएस से परिचालन की मंजूरी मिलने के बाद ही मेट्रो आम लोगों के लिए शुरू होगी। मलाई पकड़ी स्टेशन पर लिफ्ट और एस्केलेटर का कार्य पूरा कर लिया गया है। सामान जांच मशीन और टिकट काउंटर सहित अन्य व्यवस्थाओं को सुसज्जित किया जा रहा है।

स्टेशन को अलग-अलग तरह की पेंटिंग से भी सजाई गई है, जो आकर्षण का केंद्र होगा। पटना मेट्रो की एपीआरओ अर्चना कुमारी ने बताया कि मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन अब पूर्ण होने के करीब है और हर दिन आपकी उम्मीदों के साथ जुड़ रही है। इस स्टेशन को बनाते समय सिर्फ ढांचा नहीं खड़ा किया गया है, बल्कि एक ऐसा स्थान तैयार किया है जहां हर यात्री सुरक्षित, सहज व सम्मानित महसूस करें।

पटना मेट्रो के प्राथमिकता कॉरिडोर के मलाही पकड़ी-खेमनीचक खंड पर मेट्रो रेल का परिचालन जल्द ही शुरू होने जा रहा है। पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से मिली जानकारी के अनुसार मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है जहां हर यात्री खुद को सुरक्षित, सहज और सम्मानित महसूस करेगा। मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन से मेट्रो का परिचालन शुरू करने से पहले हर छोटी-छोटी यात्री सुविधाओं को बारीकी से परखा जा रहा है, जिससे यात्रियों को न सिर्फ आराम बल्कि कड़ी सुरक्षा का भी अहसास हो।

यहां बेहतर वेंटिलेशन, स्वच्छ परिसर, आधुनिक टिकटिंग व्यवस्था और यात्रियों की चौकस सुरक्षा की व्यवस्था लगभग पूरी कर ली गई है। इस मेट्रो स्टेशन पर हर छोटी से छोटी सुविधाएं जैसे लिफ्ट, एस्केलेटर, स्वच्छ वातावरण और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

गौरतलब है कि कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के उप मुख्य सेवा सचिव प्रदीप कुमार ने पिछले दिनों ही पटना मेट्रो के प्राथमिकता कॉरिडोर के मलाही पकड़ी-खेमनीचक खंड का विस्तृत निरीक्षण किया था। उन्होंने अपने निरीक्षण में सुरक्षा और विश्वसनीयता के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रणालियों और यात्री सुविधाओं का भी जायजा लिया था।