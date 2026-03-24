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Patna Metro: मलाही पकड़ी स्टेशन पर लिफ्ट और एस्केलेटर का काम पूरा, अगले माह से दौड़ेगी मेट्रो

Mar 24, 2026 07:13 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
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Patna Metro: मलाई पकड़ी स्टेशन पर लिफ्ट और एस्केलेटर का कार्य पूरा कर लिया गया है। सामान जांच मशीन और टिकट काउंटर सहित अन्य व्यवस्थाओं को सुसज्जित किया जा रहा है। स्टेशन को अलग-अलग तरह की पेंटिंग से भी सजाई गई है, जो आकर्षण का केंद्र होगा।

Patna Metro: मलाही पकड़ी स्टेशन पर लिफ्ट और एस्केलेटर का काम पूरा, अगले माह से दौड़ेगी मेट्रो

पटना मेट्रो के प्राथमिक कॉरिडोर के मलाही पकड़ी स्टेशन पर सभी उपकरणों को लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। कई उपकरण लगा भी दिए गए हैं। पर सीएमआरएस (कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी) का निरीक्षण अगले माह होगा। निरीक्षण के बाद सीएमआरएस से परिचालन की मंजूरी मिलने के बाद ही मेट्रो आम लोगों के लिए शुरू होगी। मलाई पकड़ी स्टेशन पर लिफ्ट और एस्केलेटर का कार्य पूरा कर लिया गया है। सामान जांच मशीन और टिकट काउंटर सहित अन्य व्यवस्थाओं को सुसज्जित किया जा रहा है।

स्टेशन को अलग-अलग तरह की पेंटिंग से भी सजाई गई है, जो आकर्षण का केंद्र होगा। पटना मेट्रो की एपीआरओ अर्चना कुमारी ने बताया कि मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन अब पूर्ण होने के करीब है और हर दिन आपकी उम्मीदों के साथ जुड़ रही है। इस स्टेशन को बनाते समय सिर्फ ढांचा नहीं खड़ा किया गया है, बल्कि एक ऐसा स्थान तैयार किया है जहां हर यात्री सुरक्षित, सहज व सम्मानित महसूस करें।

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पटना मेट्रो के प्राथमिकता कॉरिडोर के मलाही पकड़ी-खेमनीचक खंड पर मेट्रो रेल का परिचालन जल्द ही शुरू होने जा रहा है। पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से मिली जानकारी के अनुसार मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है जहां हर यात्री खुद को सुरक्षित, सहज और सम्मानित महसूस करेगा। मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन से मेट्रो का परिचालन शुरू करने से पहले हर छोटी-छोटी यात्री सुविधाओं को बारीकी से परखा जा रहा है, जिससे यात्रियों को न सिर्फ आराम बल्कि कड़ी सुरक्षा का भी अहसास हो।

यहां बेहतर वेंटिलेशन, स्वच्छ परिसर, आधुनिक टिकटिंग व्यवस्था और यात्रियों की चौकस सुरक्षा की व्यवस्था लगभग पूरी कर ली गई है। इस मेट्रो स्टेशन पर हर छोटी से छोटी सुविधाएं जैसे लिफ्ट, एस्केलेटर, स्वच्छ वातावरण और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

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गौरतलब है कि कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के उप मुख्य सेवा सचिव प्रदीप कुमार ने पिछले दिनों ही पटना मेट्रो के प्राथमिकता कॉरिडोर के मलाही पकड़ी-खेमनीचक खंड का विस्तृत निरीक्षण किया था। उन्होंने अपने निरीक्षण में सुरक्षा और विश्वसनीयता के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रणालियों और यात्री सुविधाओं का भी जायजा लिया था।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने यूपीएस कक्ष, लिफ्ट और एस्केलेटर, एएसएस कक्ष, एससीआर कक्ष, प्लेटफॉर्म पर सभी यात्री सुविधाओं को परखा था। पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से जुड़े आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस महीने ही मलाही पकड़ी- खेमनीचक खंड पर मेट्रो रेल के परिचालन शुरू होने की तारीख का एलान कर दिया जाएगा।

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Nishant Nandan

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Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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