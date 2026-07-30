बाहुबली पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला के भाई के हत्यारे को उम्रकैद, बॉडीगार्ड ने भून दिया था

भुटकुन शुक्ला अभियुक्त दीपक को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह का सश्रम कारावास होगा।

गुशलाद अहमद, मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार के चर्चित भुटकुन शुक्ला हत्याकांड में अदालत का फैसला आया। कोर्ट ने दोषी दीपक कुमार सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 1997 में भुटकुन को लालगंज के खनजाहाचक में निजी बॉडीगार्ड दीपक सिंह ने गोलियों से भून डाला था। भुटकुन लालगंज के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला के बड़े भाई थे। दीपक सिंह पारू थाना क्षेत्र के सरमस्तपुर गांव का निवासी है। भुटकुन शुक्ला को पुरुलिया में गिराए गए क्लासनिकोव राइफल से छलनी कर दिया गया।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-10 की अदालत ने मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद सजा का आदेश सुनाया। अदालत ने अभियुक्त दीपक को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह का सश्रम कारावास होगा। अदालत ने अभियुक्त को आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषी करार देते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास होगा। कैद की सभी सजा साथ-साथ चलेगी।

पुरुलिया से लाए हथियार से बरसाई थीं गोलियां कुख्यात भुटकुन शुक्ला का हत्यारा पारू थाने के सरमस्तपुर निवासी दीपक सिंह उसका निजी बॉडीगार्ड था। भुटकुन की हत्या वैशाली जिले के लालगंज थाना अंतर्गत खनजाहाचक गांव में पैतृक घर पर 1997 में हुई थी। भुटकुन नहाकर बाथरूम से निकला ही था कि दीपक सिंह ने उस पर क्लासनिकोव राइफल से गोलियां बरसा दी।

दो हथियार लेकर फरार हुआ था दीपक सूत्रों की मानें तो ये हथियार पुरुलिया से भुटकुन के पास पहुंचे थे। हत्या के बाद दो हथियार लेकर दीपक सिंह फरार हो गया था। हालांकि, बताया जाता है कि बाद में पुलिस ने दीपक सिंह की गिरफ्तारी के लिए जब उसके ठिकाने पर छापेमारी की तो इसमें एक हथियार बरामद हुआ था।

दीपक का करीबी बबलू श्रीवास्तव रंजिश में मारा गया सूत्रों के अनुसार, भुटकुन के काफी नजीदीकी रहे बबलू श्रीवास्तव ने दीपक सिंह को उसके बॉडीगार्ड के रूप में रखवाया था। जब भुटकुन की हत्या हो गई तो उसका बदला लेने के लिए बबलू की हत्या पटेढ़ा में की गई। बबलू को हाजीपुर जेल से मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया जा रहा था। तब जेल की गाड़ी को हाजीपुर मार्ग पर पटेढ़ा में घेरकर गोलियां बरसाई गई थी। इसमें बबलू के साथ तीन पुलिसकर्मियों की भी मौत हो गई थी।

भुटकुन ने बृजबिहारी के 3 आदमियों को छलनी कर दिया था हत्या से कुछ माह पहले भुटकुन ने अपने बड़े भाई छोटन शुक्ला की हत्या का बदला लेने के लिए जीरोमाइल में ओमकार सिंह समेत तीन लोगों को गोलियों से भून दिया था। इस गोलीबारी में बृजबिहारी प्रसाद के करीबी रहे लल्लू सिंह के घुटने में गोली लगी थी। बाजार समिति के टेंडर से भाग लेकर सभी लौट रहे थे। लाल रंग की मारुती वैन से ओमकार और उसके साथियों को घेरकर पुरुलिया से लाए गए हथियार से गोलियां बरसाई गई।