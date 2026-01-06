Hindustan Hindi News
कटिहार में थाने से गायब हो गई लाइसेंसी पिस्टल; चुनाव के दौरान जमा कराई गई थी

संक्षेप:

कटिहार जिले में थानेसे ही लाइसेंसी पिस्टल गायब हो गई है। जिसके बाद हड़कंप मच गया है। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। साथ ही जांच के आदेश दे दिए गए हैं। चुनाव के दौरान पिस्टल जमा कराई गई थी। 

Jan 06, 2026 10:58 pm IST
कटिहार जिले में सहायक थाने में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आई है। थाना परिसर में जमा एक लाइसेंसधारी पिस्टल रहस्यमय ढंग से गायब हो गई है। हैरानी की बात यह है कि पिस्टल बिना मैगजीन की थी, इसके बावजूद उसका थाना से गायब होना पुलिस की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जानकारी के अनुसार, संबंधित लाइसेंसधारी द्वारा चुनाव के दौरान पिस्टल विधिवत रूप से सहायक थाना में जमा कराई गई थी। लेकिन हाल में जब हथियारों की जांच की गई तो पिस्टल गायब पाई गई। मामले की पुष्टि होते ही थाना परिसर में हड़कंप मच गया। काफी खोजबीन के बाद भी पिस्टल का कोई सुराग नहीं मिल सका।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने बताया कि चुनाव के समय लाइसेंसी पिस्टल थाना में जमा कराई गई थी। खोजबीन के क्रम में पिस्टल थाना से गायब पाई गई है। पुलिस के बयान पर सहायक थाना में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले की तफ्तीश की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है।

लोगों का कहना है कि जब थाने में जमा लाइसेंसी हथियार ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस कैसे निभा पाएगी। इस घटना से पुलिस महकमे की छवि पर भी सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल सहायक थाना पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज, रजिस्टर और अन्य अभिलेखों की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि पिस्टल किसकी लापरवाही से और कैसे गायब हुई।