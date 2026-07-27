बिहारशरीफ में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला, दारोगा समेत 3 जख्मी; 7 पर एफआईआर, 1 गिरफ्तार

बिहारशरीफ में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया गया जिसमें दारोगा समेत तीन पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। एक आरोपी को गिफ्तार किया गया है।

Attack on Police: बिहार के बिहारशरीफ में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया गया। नगरनौसा थाना क्षेत्र के महमदपुर गांव में रविवार की शाम नोटिस का तामिला कराने पहुंची पुलिस टीम को ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा। मारपीट में एक अधिकारी समेत तीन पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में कराया गया। इधर, ग्रामीणों ने भी पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। हमला करने के आरोप में सात नामजद व कई अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

मामले में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार महमदपुर गांव का संजय कुमार, गया जिले के गुरुआ थाने में टावर से बैट्री चुराने के मामले में आरोपित है। मामले की जांच के लिए गया पुलिस के एसआई मनोज कुमार नगरनौसा थाना पहुंचे थे। आरोपित से नोटिस तामिला कराना था। पुलिस टीम उसके घर पहुंची तो वह नहीं मिला। परिजनों ने मोबाइल नंबर दिया। फोन पर उसने एक घंटे के भीतर थाना पहुंचकर नोटिस लेने का वादा किया। संध्या गश्ती के दौरान उसने फोन कर पुलिस अधिकारी से अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इसके बाद पुलिस टीम उसके घर पहुंची तो टीम के साथ बदसलूकी की गई।

ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने बहाने बनाकर परिवार के लोगों के साथ बेवजह मारपीट की। उसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। वहीं थानाध्यक्ष शशिरंजन कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस पर मारपीट का आरोप निराधार है। पुलिस को बेवजह बदनाम किया जा रहा है।इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुलिस सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।

पुलिस टीम पर लाठी-डंडा से किया हमला रविवार की शाम जब नोटिस का तामिला कराने पहुंची पुलिस टीम पर आरोपित और उसके परिजनों ने गाली देते हुए लाठी-डंडा व लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमले में पुलिस अधिकारी राजेश कुमार यादव, सिपाही नीरज पासवान व रुखसार खातून जख्मी हो गयी। नतीजतन पुलिस टीम को वापस लौटना पड़ा। इसके बाद थानाध्यक्ष शशिरंजन कुमार मिश्रा दलबल के साथ मौके पर पहुंचे।