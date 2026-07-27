Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिहारशरीफ में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला, दारोगा समेत 3 जख्मी; 7 पर एफआईआर, 1 गिरफ्तार

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

बिहारशरीफ में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया गया जिसमें दारोगा समेत तीन पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। एक आरोपी को गिफ्तार किया गया है।

बिहारशरीफ में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला
बिहारशरीफ में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला

Attack on Police: बिहार के बिहारशरीफ में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया गया। नगरनौसा थाना क्षेत्र के महमदपुर गांव में रविवार की शाम नोटिस का तामिला कराने पहुंची पुलिस टीम को ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा। मारपीट में एक अधिकारी समेत तीन पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में कराया गया। इधर, ग्रामीणों ने भी पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। हमला करने के आरोप में सात नामजद व कई अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

मामले में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार महमदपुर गांव का संजय कुमार, गया जिले के गुरुआ थाने में टावर से बैट्री चुराने के मामले में आरोपित है। मामले की जांच के लिए गया पुलिस के एसआई मनोज कुमार नगरनौसा थाना पहुंचे थे। आरोपित से नोटिस तामिला कराना था। पुलिस टीम उसके घर पहुंची तो वह नहीं मिला। परिजनों ने मोबाइल नंबर दिया। फोन पर उसने एक घंटे के भीतर थाना पहुंचकर नोटिस लेने का वादा किया। संध्या गश्ती के दौरान उसने फोन कर पुलिस अधिकारी से अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इसके बाद पुलिस टीम उसके घर पहुंची तो टीम के साथ बदसलूकी की गई।

ये भी पढ़ें:वैशाली में मुहर्रम से पहले बवाल, डीजे जब्त कर रही पुलिस पर हमला; थानेदार को पीटा

ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने बहाने बनाकर परिवार के लोगों के साथ बेवजह मारपीट की। उसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। वहीं थानाध्यक्ष शशिरंजन कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस पर मारपीट का आरोप निराधार है। पुलिस को बेवजह बदनाम किया जा रहा है।इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुलिस सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।

ये भी पढ़ें:यूपी की गायिका चंदा रानी की बिहार में क्यों हुई खूब पिटाई,भीड़ से पुलिस ने बचाया

पुलिस टीम पर लाठी-डंडा से किया हमला

रविवार की शाम जब नोटिस का तामिला कराने पहुंची पुलिस टीम पर आरोपित और उसके परिजनों ने गाली देते हुए लाठी-डंडा व लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमले में पुलिस अधिकारी राजेश कुमार यादव, सिपाही नीरज पासवान व रुखसार खातून जख्मी हो गयी। नतीजतन पुलिस टीम को वापस लौटना पड़ा। इसके बाद थानाध्यक्ष शशिरंजन कुमार मिश्रा दलबल के साथ मौके पर पहुंचे।

ये भी पढ़ें:बिहार में सड़क पर दौड़ी मौत; चाचा-भतीजा समेत 10 मरे, इन जिलों में रफ्तार का कहर

थानेदार ने बताया कि पुलिस पर मारपीट का आरोप निराधार है। जख्मी अधिकारी के बयान पर संजय कुमार, सावन राज उर्फ फंटूश, यांशु कुमार उर्फ लोला उर्फ जितेन्द्र कुमार, मिक्की कुमारी उर्फ मनीष कुमार, सबुजा देवी, गुड्डी देवी, संजय कुमार का भांजा व अन्य अज्ञात के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, जानलेवा हमला करने आदि के मामले में एफआईआर की गयी है। फंटूश को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar Bihar Crime News Bihar Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।