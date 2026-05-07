8वीं बार मंत्री बनीं, नीतीश के बाद सम्राट कैबिनेट में भी काबिज; लेशी सिंह का सियासी सफर जानें

लेशी सिंह समता पार्टी काल से ही नीतीश कुमार के साथ हैं। पति मधुसूदन सिंह उर्फ बुट्टन सिंह की हत्या के बाद वह राजनीति में आईं।

Samrat Choudhary minister Leshi Singh: बिहार कैबिनेट के विस्तार में सीमांचल से दो मंत्री बनाए गए हैं जदयू कोटे से लेशी सिंह और भाजपा कोटे से दिलीप जायसवाल। नीतीश कुमार के बाद के बाद सम्राट सरकार में भी पूर्णिया जिला के धमदाहा विधानसभा क्षेत्र की जदयू की कद्दावर विधायक लेशी सिंह मंत्री बनाई गई हैं। धमदाहा विधानसभा क्षेत्र से जीत का सिक्सर लगाने वाली लेशी ने आज आठवीं बार मंत्री पद की शपथ ली है।

पिछली नीतीश सरकार में वह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री थीं। इससे पहले वर्ष 2014-15 में भी वह नीतीश कुमार सरकार में उद्योग विभाग, समाज कल्याण विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग की मंत्री रह चुकी हैं। लेशी सिंह शुरू से ही नीतीश कुमार की करीबियों में शामिल हैं। नीतीश के बाद सम्राट सरकार में उनका मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा था। लेशी सिंह पूर्णिया जिला के धमदाहा विधानसभा क्षेत्र से छठी बार विधायक निर्वाचित हुई हैं। इस चुनाव में धमदाहा क्षेत्र से लेशी सिंह ने कुल 1,38,750 मत प्राप्त कर राज्य में जनमत के मामले में द्वितीय स्थान हासिल किया। यह परिणाम उनकी वर्षों की सेवा, क्षेत्रीय विकास कार्यों और जनता से गहरे भावनात्मक जुड़ाव का प्रमाण है। लेशी सिंह ने अपने प्रतिद्वंदी राजद प्रत्याशी को 55159 वोट के अंतर से पराजित किया।

लेशी सिंह समता पार्टी काल से ही नीतीश कुमार के साथ हैं। पति मधुसूदन सिंह उर्फ बुट्टन सिंह की हत्या के बाद वह राजनीति में आईं। वर्ष 2000 में समता पार्टी से पहली बार विधायक बनीं। इसके बाद वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गयीं। 2005 फरवरी में वह दोबारा जदयू से विधायक चुनी गयीं। 2010 से लगातार वह क्षेत्र की बतौर जदयू विधायक प्रतिनिधित्व करती आ रही हैं। शुरूआती दौर में वह समता पार्टी की जिला अध्यक्ष, समता पार्टी विधायक दल के उप सचेतक, जनता दल यूनाइटेड की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष, जदयू की प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के तौर पर राजनीतिक भूमिका निभाई। वह बीएनएमयू मधेपुरा में सीनेट सदस्य भी रहीं। 2007 में वह राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी बनाई गईं। 51 वर्षीय लेशी सिंह राजपूत जाति से हैं।

लेशी सिंह ने 8 वीं बार मंत्री पद की शपथ 11 मार्च 2014 – नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में उद्योग विभाग की मंत्री

21 मार्च 2014 - जीतनराम मांझी के मंत्रिमंडल में समाज कल्याण, आपदा एवं उद्योग विभाग कि मंत्री

फ़रवरी 2015 – नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में समाज कल्याण, एवं आपदा प्रबंधन विभाग की मंत्री

09 फ़रवरी 2021 – नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री

16 अगस्त 2022 – नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री

16 मार्च 2024 – नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री

20 नवम्बर 2025 – नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री

07 मई 2026 – पुनः सम्राट के मंत्रिमंडल में मंत्री

मंत्री का परिचय नाम- लेशी सिंह

पति-स्व. मधुसूदन सिंह

दल का नाम-जनता दल यूनाइटेड

क्षेत्र संख्या-51 धमदाहा, पूर्णिया

जन्म स्थान-सरसी, पूर्णिया

जन्मतिथि-05-01-1974

शैक्षणिक योग्यता-इंटरमीडिएट

राजनीति में प्रवेश-1995

महत्वपूर्ण पद : पहली बार 2000 में समता पार्टी से विधायक बनी

2007 में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष

2014-15 में उद्योग विभाग, समाज कल्याण विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग की मंत्री