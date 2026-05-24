बिहार के बेतिया में तेंदुए का आतंक, दो बकरियां बनी निवाला; रतजगा कर रहे इलाके के लोग

अधिकारियों ने कहा है कि रात के समय अकेले बाहर न निकलें तथा छोटे पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर बांधकर रखें। इधर, घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।

Bihar News: बिहार के बेतिया के रामनगर में तेंदुए के आतंक से लोग रात भर नहीं सोते हैं। रामनगर के गुदगुदी पंचायत के सेवरही बरवा गांव में शनिवार की देर शाम तेंदुए के हमले से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। तेंदुए ने गांव में घुसकर दरवाजे पर बंधी दो बकरियों को अपना शिकार बना लिया। घटना के बाद पूरे गांव में भय का माहौल व्याप्त है। वन विभाग ने एडवाइजरी जारी करके लोगों को सावधान किया है।

लोगों से मिली जानकारी के अनुसार, गांव निवासी केशव यादव की दो बकरियां उनके घर के बाहर बंधी हुई थीं। इसी दौरान देर शाम जंगल की ओर से आए तेंदुए ने अचानक हमला कर दोनों बकरियों को मार डाला। बकरियों के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग बाहर निकले, लेकिन तब तक तेंदुआ वहां से भाग चुका था। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी।

सूचना मिलने पर चिउटाहा वन क्षेत्र के रेंजर अमित कुमार के निर्देश पर वन विभाग की टीम रात में ही गांव पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान टीम को तेंदुए के पगमार्क मिले। इसके बाद वन विभाग की टीम ने इलाके में तेंदुए की ट्रैकिंग शुरू कर दी है। वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अधिकारियों ने कहा है कि रात के समय अकेले बाहर न निकलें तथा छोटे पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर बांधकर रखें। इधर, घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि तेंदुए की मौजूदगी से बच्चों और पशुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।