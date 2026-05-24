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बिहार के बेतिया में तेंदुए का आतंक, दो बकरियां बनी निवाला; रतजगा कर रहे इलाके के लोग

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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अधिकारियों ने कहा है कि रात के समय अकेले बाहर न निकलें तथा छोटे पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर बांधकर रखें। इधर, घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।

बिहार के बेतिया में तेंदुए का आतंक, दो बकरियां बनी निवाला; रतजगा कर रहे इलाके के लोग

Bihar News: बिहार के बेतिया के रामनगर में तेंदुए के आतंक से लोग रात भर नहीं सोते हैं। रामनगर के गुदगुदी पंचायत के सेवरही बरवा गांव में शनिवार की देर शाम तेंदुए के हमले से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। तेंदुए ने गांव में घुसकर दरवाजे पर बंधी दो बकरियों को अपना शिकार बना लिया। घटना के बाद पूरे गांव में भय का माहौल व्याप्त है। वन विभाग ने एडवाइजरी जारी करके लोगों को सावधान किया है।

लोगों से मिली जानकारी के अनुसार, गांव निवासी केशव यादव की दो बकरियां उनके घर के बाहर बंधी हुई थीं। इसी दौरान देर शाम जंगल की ओर से आए तेंदुए ने अचानक हमला कर दोनों बकरियों को मार डाला। बकरियों के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग बाहर निकले, लेकिन तब तक तेंदुआ वहां से भाग चुका था। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी।

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सूचना मिलने पर चिउटाहा वन क्षेत्र के रेंजर अमित कुमार के निर्देश पर वन विभाग की टीम रात में ही गांव पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान टीम को तेंदुए के पगमार्क मिले। इसके बाद वन विभाग की टीम ने इलाके में तेंदुए की ट्रैकिंग शुरू कर दी है। वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अधिकारियों ने कहा है कि रात के समय अकेले बाहर न निकलें तथा छोटे पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर बांधकर रखें। इधर, घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि तेंदुए की मौजूदगी से बच्चों और पशुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।

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इस इलाके में जंगली जानवरों की चहलकदमी अक्सर बनी रहती है। साल में एक दो बार खुंखार जानवर भी मानव बस्ती में घुस जाते हैं। कई बार जानवर लोगों पर अटैक भी कर देते हैं। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लोगों की सावधानी से नुकसान से बचा जा सकता है। सरकार की ओर से समय समय पर लोगों को जानवरों के प्रति प्रशिक्षित और सेंसिटाइज किया जाता है। बड़ा नुकसान होने पर मुआवजा भी दिया जाता है। गांव के लोगों को जानवर पर नजर रखने के लिए सलाह दी गई है। वन विभाग के प्रशिक्षित कर्मी जानवर की तलाश में जुट गए हैं।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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