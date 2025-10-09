बिहार के पश्चिम चंपारण में रिहायशी इलाके में तेंदुए के घुसने की आशंका, सहमे लोग

बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के रिहायशी इलाके में तेंदुआ जैसा जानवर नजर आने के बाद से हड़कंप मच गया है। यहां नगर के दुर्गा नगर और ऐहसान नगर के बीच एक घर के पीछे लगे धान की फसल के पास बुधवार की शाम एक जंगली जानवर को घूमते हुए देखा गया। जो देखने में तेंदुआ की तरह नजर आ रहा हैं। खेत के नजदीक की घर की महिलाओं ने इसका वीडियो बना लिया। जिसके बाद लोगों में भय व दहशत का माहौल कायम हो गया हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि हिंदुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता।