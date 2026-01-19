बिहार में तेंदुए और हिरण खाल की तस्करी का बड़ा नेटवर्क, 2.2 करोड़ रुपये में हुआ सौदा

संक्षेप: बिहार के झंझारपुर (मधुबनी) से जब्त हुई हिरण और तेंदुए की खाल का सौदा 2.2 करोड़ रुपये में हुआ था। इसका लिंक मुजफ्फरपुर से मिला है। इस बड़े तस्करी नेटवर्क के मिलने से अधिकारी सकते में हैं।

तेंदुआ एवं हिरण (चितल) की खाल तस्करी का बिहार में बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। मधुबनी के झंझारपुर में जब्त हुई हिरण और तेंदुए की खाल के सौदे के 2.2 करोड़ रुपये मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर में तस्कर सुधाकर कुमार को पहुंचाना था। जबकि 1.5 करोड़ रुपये मोतिहारी में आभूषण के एक बड़े शो-रूम के मैनेजर प्रणव कुमार को दिया जाना था। यह खुलासा झंझारपुर में खाल के साथ गिरफ्तार हुए तस्करों से पूछताछ में हुआ है। वन विभाग की टीम इसके सत्यापन में लगी है।

तस्करी में मुजफ्फरपुर के राहुल नगर निवासी धीरज कुमार को झंझारपुर में खाल के साथ गिरफ्तार हुआ है। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर के सुधाकर और तपन का संबंध बाघ के नाखून, तेंदुए एवं हिरण की खाल तस्करी के नेटवर्क से जुड़ रहे हैं। वन अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक जांच में झंझारपुर में जब्त खाल पलामू टाइगर रिजर्व पार्क के संरक्षित वन्यजीवों से संबंधित होने की आशंका है। इसमें कई बड़े और संगठित तस्कर गिरोह की संलिप्तता सामने आ रही है।

नए खुलासे और करोड़ों की डील की संभावना से जांच अधिकारी सकते में हैं। जांच से जुड़े अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई केंद्रीय एजेंसियों एवं कोलकाता की विशेष टीम के संयुक्त समन्वय से की गई। झंझारपुर के रेंजर अर्जुन कुमार गुप्ता ने बताया कि पलामू क्षेत्र के शूटर और तस्करों से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर लंबे समय तक निगरानी के बाद झंझारपुर में जाल बिछाया गया। इसकी मॉनिटरिंग गोपनीय तरीके से केंद्रीय टीम कर रही थी।

मुजफ्फरपुर के तीन समेत पांच बड़े तस्कर रडार पर: गिरफ्तार तस्कर पूर्वी चंपारण के फेनहरा थाना के कुम्हरार निवासी चंदन सिंह, ब्रह्मपुरा राहुल नगर के धीरज कुमार, मधुबनी के लखनौर थाना के रहिका निवासी अजय कुमार झा एवं दक्षिण बेहट निवासी पंकज कुमार झा ने अपने कबूलनामे में माड़ीपुर के सुधाकर व तपन के अलावा धीरज श्रीवास्तव, राकेश उर्फ गुड्डू भैया व संदीप बॉस को सिंडिकेट में पर्दे के पीछे से डील कराने वाला मास्टरमाइंड बताया है।

इन सबको वन अधिकारियों की टीम ने जांच के रडार पर रखा है। अधिकारियों के मुताबिक जांच शुरुआती चरण में है। आगे और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। गिरफ्तार हुए चारों तस्कर सिंडिकेट में प्यादे के तौर पर काम करने वाले हैं। इन्हें 30 हजार से पांच लाख रुपये तक कमीशन मिलना था।

मोबाइल पर मंगाई हिरण-तेंदुआ के खाल एवं बाघ के नाखून तस्वीर : आरोपी के कबूलनामे के मुताबिक पहले मोबाइल के माध्यम से खाल की तस्वीरों का आदान-प्रदान हुआ। इसके बाद कीमत तय कर डील के लिए तस्कर झंझारपुर में जुटे। राहुल नगर के गिरफ्तार तस्कर धरज कुमार ने कबूलनामे में कहा है कि अजय झा से खाल के बारे में मोबाइल पर बात हुई थी। उसने हिरण और तेंदुए के खाल की तस्वीर फोन पर भेजी। जिसे मुजफ्फरपुर के तपन को भेजकर सौदा तय कराया।