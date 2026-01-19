Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsLeopard deer hides smuggling large network in Bihar deal worth Rs 2 Crores
बिहार में तेंदुए और हिरण खाल की तस्करी का बड़ा नेटवर्क, 2.2 करोड़ रुपये में हुआ सौदा

बिहार में तेंदुए और हिरण खाल की तस्करी का बड़ा नेटवर्क, 2.2 करोड़ रुपये में हुआ सौदा

संक्षेप:

बिहार के झंझारपुर (मधुबनी) से जब्त हुई हिरण और तेंदुए की खाल का सौदा 2.2 करोड़ रुपये में हुआ था। इसका लिंक मुजफ्फरपुर से मिला है। इस बड़े तस्करी नेटवर्क के मिलने से अधिकारी सकते में हैं।

Jan 19, 2026 10:53 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज प्रतिनिधि, झंझारपुर
share Share
Follow Us on

तेंदुआ एवं हिरण (चितल) की खाल तस्करी का बिहार में बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। मधुबनी के झंझारपुर में जब्त हुई हिरण और तेंदुए की खाल के सौदे के 2.2 करोड़ रुपये मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर में तस्कर सुधाकर कुमार को पहुंचाना था। जबकि 1.5 करोड़ रुपये मोतिहारी में आभूषण के एक बड़े शो-रूम के मैनेजर प्रणव कुमार को दिया जाना था। यह खुलासा झंझारपुर में खाल के साथ गिरफ्तार हुए तस्करों से पूछताछ में हुआ है। वन विभाग की टीम इसके सत्यापन में लगी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

तस्करी में मुजफ्फरपुर के राहुल नगर निवासी धीरज कुमार को झंझारपुर में खाल के साथ गिरफ्तार हुआ है। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर के सुधाकर और तपन का संबंध बाघ के नाखून, तेंदुए एवं हिरण की खाल तस्करी के नेटवर्क से जुड़ रहे हैं। वन अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक जांच में झंझारपुर में जब्त खाल पलामू टाइगर रिजर्व पार्क के संरक्षित वन्यजीवों से संबंधित होने की आशंका है। इसमें कई बड़े और संगठित तस्कर गिरोह की संलिप्तता सामने आ रही है।

नए खुलासे और करोड़ों की डील की संभावना से जांच अधिकारी सकते में हैं। जांच से जुड़े अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई केंद्रीय एजेंसियों एवं कोलकाता की विशेष टीम के संयुक्त समन्वय से की गई। झंझारपुर के रेंजर अर्जुन कुमार गुप्ता ने बताया कि पलामू क्षेत्र के शूटर और तस्करों से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर लंबे समय तक निगरानी के बाद झंझारपुर में जाल बिछाया गया। इसकी मॉनिटरिंग गोपनीय तरीके से केंद्रीय टीम कर रही थी।

मुजफ्फरपुर के तीन समेत पांच बड़े तस्कर रडार पर:

गिरफ्तार तस्कर पूर्वी चंपारण के फेनहरा थाना के कुम्हरार निवासी चंदन सिंह, ब्रह्मपुरा राहुल नगर के धीरज कुमार, मधुबनी के लखनौर थाना के रहिका निवासी अजय कुमार झा एवं दक्षिण बेहट निवासी पंकज कुमार झा ने अपने कबूलनामे में माड़ीपुर के सुधाकर व तपन के अलावा धीरज श्रीवास्तव, राकेश उर्फ गुड्डू भैया व संदीप बॉस को सिंडिकेट में पर्दे के पीछे से डील कराने वाला मास्टरमाइंड बताया है।

इन सबको वन अधिकारियों की टीम ने जांच के रडार पर रखा है। अधिकारियों के मुताबिक जांच शुरुआती चरण में है। आगे और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। गिरफ्तार हुए चारों तस्कर सिंडिकेट में प्यादे के तौर पर काम करने वाले हैं। इन्हें 30 हजार से पांच लाख रुपये तक कमीशन मिलना था।

मोबाइल पर मंगाई हिरण-तेंदुआ के खाल एवं बाघ के नाखून तस्वीर :

आरोपी के कबूलनामे के मुताबिक पहले मोबाइल के माध्यम से खाल की तस्वीरों का आदान-प्रदान हुआ। इसके बाद कीमत तय कर डील के लिए तस्कर झंझारपुर में जुटे। राहुल नगर के गिरफ्तार तस्कर धरज कुमार ने कबूलनामे में कहा है कि अजय झा से खाल के बारे में मोबाइल पर बात हुई थी। उसने हिरण और तेंदुए के खाल की तस्वीर फोन पर भेजी। जिसे मुजफ्फरपुर के तपन को भेजकर सौदा तय कराया।

पूर्वी चंपारण के चंदन ने कबूलनामे में कहा है कि धीरज श्रीवास्तव ने उसे बाघ के नाखून के बारे में बताया। उसकी तस्वीर भेजी तो उसे ‘कॉप्स पब्लिक सर्वेंट’ को मोबाइल पर भेजा। हालांकि, बाघ के नाखून की डील का क्या हुआ, इसका पूरा खुलासा कबूलनामे में नहीं किया गया है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Madhubani News Bihar News Muzaffarpur News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।