रोहतास में आतंक मचाकर तेंदुए ने 14 लोगों पर किया हमला, बड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया

संक्षेप: रोहतास जिले के कोचस में बुधवार शाम को एक तेंदुए ने गजब आतंक मचाया। खेत और घरों में घुसे तेंदुए ने हमला कर 14 लोगों को जख्मी कर दिया। रेस्क्यू टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद उसे पकड़ा।

बिहार के रोहतास जिले के कोचस में बुधवार को एक तेंदुए ने जमकर आतंक मचाया। कोचस नगर पंचायत के विद्युत पावर स्टेशन के समीप तेंदुआ आ धमका। इससे खेतों में धान काट रहे किसानों पर तेंदुए ने हमला कर दिया। स्थानीय लोगों ने शोर मचाया तो उन्हें जख्मी हालत में छोड़कर वह दूसरी तरफ भाग निकला। इसके बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। अलग-अलग जगह पर उसने कुल 14 लोगों को जख्मी कर दिया। इनमें रेस्क्यू टीम के सदस्य भी शामिल हैं। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है, उनका सासाराम सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है।

सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम को भी चकमा देकर तेंदुआ भागने में कामयाब रहा। इससे क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा हो गया। घटना के संबंध में किसानों ने बताया कि पावर हाउस के समीप खेतों में धान की कटनी कर रहे थे। इस बीच धर्मावती नदी के तटबंधों की ओर से पहुंचे एक तेंदुआ ने कोचस निवासी बालेश्वर पासवान के पुत्र प्रदीप कुमार पर हमला बोल दिया। इस पर पास में खड़े वार्ड नंबर चार निवासी मनीष ओझा और रामप्रवेश सिंह ने शोर मचाया। तब तेंदुआ ने उन पर भी हमला कर दिया।

इसके बाद आस-पास खेतों में काम कर रहे किसानों ने शोर मचाया। तब तेंदुआ पावर हाउस के मुख्य दरवाजे में घुस गया। लेकिन असुरक्षित महसूस कर वह बाहर निकल गया और कोचस नारा के तटबंधों के रास्ते पूरब दिशा से होते हुए राष्ट्रीय उच्च पथ सख्या-319 पार कर गया। तेंदुआ के पहुंचने की खबर नगर पंचायत कोचस सहित ग्रामीण क्षेत्रों में आग की तरह फैल गई।

तेंदुआ के खौफ से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भय माहौल कायम हो गया। रेस्क्यू टीम ने एक अर्द्धनिर्मित मकान में छिपे तेंदुआ को पकड़ने के लिए चारो ओर जाल बिछाया। लेकिन चकमा देकर वह बाहर निकल गया और तेज गति से पूरब और दक्षिण दिशा की ओर भागने लगा। रेस्क्यू टीम ने विभिन्न माध्यमों से उसका पीछा किया, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर टीम वापस लौट गई। शाम करीब 7 बजे तेंदुए का रेस्क्यू किया गया। इसके बाद रेस्क्यू टीम और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली।