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पूर्णिया में अचानक आया तेंदुआ, 4 मजदूरों पर किया हमला; लोगों ने घेरकर मार डाला

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, आलोक, रुपौली (पूर्णिया)
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पूर्णिया जिले के रूपौली में तेंदुआ बकरी और गाय के बछड़ों का शिकार कर चुका था। बुधवार को अचानक खेत में काम कर रहे मजदूरों पर उसने हमला कर दिया। इसके बाद लोगों ने घेरकर उसे पीट-पीटकर मार डाला। 

पूर्णिया में अचानक आया तेंदुआ, 4 मजदूरों पर किया हमला; लोगों ने घेरकर मार डाला

बिहार के पूर्णिया जिले के रूपौली में बुधवार को एक तेंदुए ने खेत में काम कर रहे लोगों पर अचानक हमला कर दिया। इससे वहां अफरातफरी मच गई। तेंदुए के हमले में चार मजदूर घायल हो गए। इससे क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा हो गया। ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने घेरकर तेंदुए को पीट-पीटकर मार दिया। मामला टीकापट्टी थाना क्षेत्र के जमुर बहियार का है। घायल मजदूरों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल रूपौली में भर्ती कराया गया है।

ग्रामीणों ने बताया कि पिछले तीन-चार दिनों से बहियार इलाके में दो तेंदुओं को घूमते देखा जा रहा था। इस दौरान तेंदुआ कई पालतू जानवरों को भी अपना शिकार बना चुका था। लोगों के अनुसार तेंदुए ने गांव की बकरी और गाय के दो बछड़ों को मारकर खा गया, जिससे इलाके में पहले से ही भय का माहौल बना हुआ था।

बुधवार को अलग-अलग खेतों में मजदूर काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया। मजदूर अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे और शोर मचाया। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तेंदुए को घेर लिया। काफी देर तक अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही, जिसके बाद ग्रामीणों ने तेंदुए को मार गिराया।

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तेंदुए के हमले में घायल मजदूरों की पहचान टीकापट्टी निवासी विजय कुमार यादव, सोनू कुमार मंडल, प्रभाष कुमार साह और नीतीश कुमार के रूप में हुई है। घायल विजय कुमार यादव ने बताया कि वह केला बागान में काम कर रहे थे तभी तेंदुए ने सबसे पहले उन पर हमला कर दिया। किसी तरह जान बचाकर भागने के बाद तेंदुए ने पास में काम कर रहे सोनू कुमार मंडल पर हमला कर दिया।

वहीं सोनू कुमार मंडल ने बताया कि तेंदुए से बचकर भागने के दौरान उन्हें सांप ने भी डंस लिया, जिससे उनकी हालत और बिगड़ गई। घटना की सूचना मिलते ही टीकापट्टी थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने वन विभाग को भी सूचना दी।

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पिछले साल भी दिखे थे शावक

ग्रामीणों ने बताया कि पिछले साल भी इसी बहियार क्षेत्र में तेंदुए के तीन शावकों को देखा गया था। तभी से इलाके के लोग भय और दहशत में जी रहे थे। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग द्वारा समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण यह घटना हुई।

वन विभाग जांच में जुटा

बनमनखी रेंज के रेंजर राम प्रवेश ठाकुर ने बताया कि मृत तेंदुए के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह प्रजाति सामान्यतः इस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। विभाग यह पता लगाने में जुटा है कि तेंदुआ यहां कैसे पहुंचा। साथ ही सूचना मिली है कि इलाके में एक और तेंदुआ मौजूद है, जिसकी तलाश की जा रही है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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