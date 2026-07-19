692 को लीगल नोटिस, 475 पर FIR, 103 गिरफ्तार: सोशल मीडिया पर बिहार पुलिस का पहरा क्यों?

सीसीएसयू के आईजी रंजीत कुमार मिश्रा ने बताया कि इकाई द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की 24 घंटे सात दिन लगातार निगरानी की जा रही है।

Bihar Police Action: बिहार में विश्वसनीय और जिम्मेदार डिजिटल वातावरण बनाने के उद्देश्य से बिहार पुलिस ने सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी है। बिहार पुलिस की साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई (सीसीएसयू) ने बीते छह माह के दौरान सोशल मीडिया पर भ्रामक, आपत्तिजनक, साम्प्रदायिक वैमनस्य फैलाने सहित गैर कानूनी गतिविधियां चलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की है।

सीसीएसयू के मुताबिक इस अवधि में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 692 लीगल नोटिस भेजे गये। 1320 आपत्तिजनक यूआरएल और पोस्ट हटाये गये। 529 फर्जी एवं आपत्तिजनक सोशल मीडिया आईडी को निष्क्रिय (डिलिट) कराया गया। इस दौरान कार्रवाई करते हुए साइबर सुरक्षा से जुड़े 475 मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए कुल 103 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। बिहार पुलिस के ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई अनवरत जारी है।

सीसीएसयू के आईजी रंजीत कुमार मिश्रा ने बताया कि इकाई द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की 24 घंटे सात दिन लगातार निगरानी की जा रही है। इस दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध साइबर अपराध, फेक आईडी, एआई जेनरेटेड और डीपफेक कंटेट, भ्रामक सूचनाएं, साम्प्रदायिक वैमनस्य फैलाने वाले पोस्ट, सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कंटेट आदि के मामलों में शिकायत पर सख्त कार्रवाई की गयी। इसके साथ ही संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों, न्यायपालिका एवं अन्य सार्वजनिक संस्थाओं के विरुद्ध आपत्तिजनक पोस्ट तथा अन्य विधि-विरुद्ध गतिविधियों के मामलों में भी प्राप्त डिजिटल साक्ष्यों एवं तकनीकी विश्लेषण के आधार साइबर थानों से समन्वय कर कार्रवाई की गयी। ऐसे मामलों में बीएनएस 2023 व आईटी एक्ट 2000 सहित अन्य विधिक प्रावधानों के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

कानून के दायरे में सोशल मीडिया का उपयोग करें साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई ने आम नागरिकों से सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारीपूर्वक एवं कानून के दायरे में रहकर करने की अपील की है। आईजी रंजीत मिश्रा ने कहा कि बिहार पुलिस सोशल मीडिया के दुरुपयोग के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से कानून-व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द एवं महिलाओं की गरिमा को प्रभावित करने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कठोर एवं त्वरित कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।