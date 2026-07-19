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692 को लीगल नोटिस, 475 पर FIR, 103 गिरफ्तार: सोशल मीडिया पर बिहार पुलिस का पहरा क्यों?

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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सीसीएसयू के आईजी रंजीत कुमार मिश्रा ने बताया कि इकाई द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की 24 घंटे सात दिन लगातार निगरानी की जा रही है। 

692 को लीगल नोटिस, 475 पर FIR, 103 गिरफ्तार: सोशल मीडिया पर बिहार पुलिस का पहरा क्यों?

Bihar Police Action: बिहार में विश्वसनीय और जिम्मेदार डिजिटल वातावरण बनाने के उद्देश्य से बिहार पुलिस ने सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी है। बिहार पुलिस की साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई (सीसीएसयू) ने बीते छह माह के दौरान सोशल मीडिया पर भ्रामक, आपत्तिजनक, साम्प्रदायिक वैमनस्य फैलाने सहित गैर कानूनी गतिविधियां चलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की है।

सीसीएसयू के मुताबिक इस अवधि में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 692 लीगल नोटिस भेजे गये। 1320 आपत्तिजनक यूआरएल और पोस्ट हटाये गये। 529 फर्जी एवं आपत्तिजनक सोशल मीडिया आईडी को निष्क्रिय (डिलिट) कराया गया। इस दौरान कार्रवाई करते हुए साइबर सुरक्षा से जुड़े 475 मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए कुल 103 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। बिहार पुलिस के ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई अनवरत जारी है।

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सीसीएसयू के आईजी रंजीत कुमार मिश्रा ने बताया कि इकाई द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की 24 घंटे सात दिन लगातार निगरानी की जा रही है। इस दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध साइबर अपराध, फेक आईडी, एआई जेनरेटेड और डीपफेक कंटेट, भ्रामक सूचनाएं, साम्प्रदायिक वैमनस्य फैलाने वाले पोस्ट, सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कंटेट आदि के मामलों में शिकायत पर सख्त कार्रवाई की गयी। इसके साथ ही संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों, न्यायपालिका एवं अन्य सार्वजनिक संस्थाओं के विरुद्ध आपत्तिजनक पोस्ट तथा अन्य विधि-विरुद्ध गतिविधियों के मामलों में भी प्राप्त डिजिटल साक्ष्यों एवं तकनीकी विश्लेषण के आधार साइबर थानों से समन्वय कर कार्रवाई की गयी। ऐसे मामलों में बीएनएस 2023 व आईटी एक्ट 2000 सहित अन्य विधिक प्रावधानों के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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कानून के दायरे में सोशल मीडिया का उपयोग करें

साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई ने आम नागरिकों से सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारीपूर्वक एवं कानून के दायरे में रहकर करने की अपील की है। आईजी रंजीत मिश्रा ने कहा कि बिहार पुलिस सोशल मीडिया के दुरुपयोग के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से कानून-व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द एवं महिलाओं की गरिमा को प्रभावित करने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कठोर एवं त्वरित कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कई गुप्त संगठन सोशल मीडिया के माध्यम से अपना एजेंडा चला रहे हैं। आम आदमी जानकारी के आभाव में उनके झांसे में आ जाते हैं। कई बार जिम्मेदार पद पर आसीन व्यक्तियों और संवैधानिक संस्थाओं को भी निशाना बनाया जाता है। महिलाओं और बच्चियों को उनकी आपत्तिजनक तस्वीर और वीडियो बनाकर टारगेट किया जाता है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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