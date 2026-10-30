बस में क्लास, मिड डे मिल, पोशाक और अन्य सुविधाएं; बिहार के इन 5 जिलों में स्कूल ऑन व्हील्स जल्द

जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा प्रदान करने को लेकर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। बिहार के पांच जिलों भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, गया और दरभंगा को स्कूल ऑन व्हील्स शुरू करने के लिए चयनित किया है।

अमित चौधरी, भागलपुर। बस बन जाएगी स्कूल। शिक्षक होंगे, ब्लैक बोर्ड होगा व पहिए पर कक्षाएं चलेंगी। नाम होगा स्कूल ऑन व्हील्स। इसके लिए वैसे बस लिए जाएंगे जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यानी बेकार पड़ी बसें। जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा प्रदान करने को लेकर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (नालसा) ने महत्वपूर्ण पहल की है। नालसा ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (सालसा) को जिले चिह्नित करने को कहा था। इसके बाद सालसा ने पांच जिलों भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, गया और दरभंगा को स्कूल ऑन व्हील्स शुरू करने के लिए चयनित किया है।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ने उक्त पांचों जिलों के जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) को निर्देश दिया है। इस अनोखी और गंभीर पहल को धरातल पर लाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। भागलपुर डालसा सचिव रंजीता कुमारी ने बताया कि स्कूल ऑन व्हील्स के लिए पांच जिलों में भागलपुर को भी चिह्नित किया गया है। इसे लेकर शिक्षा विभाग व नगर निगम के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई है। इसे लेकर जिला प्रशासन को भी लिखा गया है।

सुविधाएं क्या-क्या होंगी ● पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए मिड-डे मील की व्यवस्था होगी।

● नियमित अंतराल पर इन बच्चों के स्वास्थ्य की जांच भी होगी।

● सरकारी स्कूलों जैसी स्वास्थ्य योजनाओं को लागू किया जाएगा।

जिम्मेदारी किसकी ● नगर निगम स्कूल ऑन व्हील्स में पढ़ने आने वाले बच्चों के अटेंडेंस को मेंटेन करेंगे।

● बच्चे की प्रोग्रेस रिकॉर्ड रखेंगे। बच्चों को मिल रही शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी होगी।

● लीगल, शिक्षा, नगर निगम और जिला प्रशासन इसके लिए मिलकर काम करेंगे।

किन बच्चों का होगा नामांकन ● स्कूल ऑन व्हील्स के लिए जरूरतमंद बच्चों को चिह्नित किया जाएगा।

● लालबत्ती, सड़कों किनारे आदि रह रहे लाचार बच्चों का नामांकन होगा।

● छह से 14 साल तक के बच्चों चिह्नित होंगे। स्कूल ड्रॉपआउट भी होंगे।

● नामांकन के लिए माता-पिता और अभिभावक की सहमति ली जाएगी।

● उम्र के अनुसार सामान्य स्कूल में नामांकन के लिए तैयार किया जाएगा।

अभी कहां यह पहल ● भारत के कुछ राज्यों में ऐसी पहल की जा चुकी है

● इनमें महाराष्ट्र, गुजरात, असम , केरल, मणिपुर शामिल हैं

वाई-फाई और स्मार्ट स्क्रीन भी ● क्लास में वाई-फाई, डिजिटल लर्निंग व्यवस्था व स्मार्ट स्क्रीन भी उपलब्ध होंगे

● बच्चों को किताबें, यूनिफॉर्म, जूते, खिलौने उपलब्ध कराए जाएंगे, गेम्स भी होंगे

● उन बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और संगीत व ड्रॉइंग प्रतियोगिता भी होंगे