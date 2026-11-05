साजिशों से बहुत सीखा, JDU बैठक से निकल अभिषेक झा बोले; हारने पर किया था 'अभिमन्यु' वाला पोस्ट
अभिषेक झा ने जेडीयू समीक्षा बैठक के बाद कहा कि चुनाव से बहुत कुछ सीखा है। किसी से नारजगी नहीं है।
बिहार एमएलसी चुनाव के नतीजे पर नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को जनता दल यूनाइटेड(जेडीयू) की समीक्षा बैठक पटना में हुई। विधान परिषद की तीन सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों की हार पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बैठक में अपनी अपनी बात शीर्ष नेतृत्व के सामने रखा। तिरहुत स्नातक सीट पर बंशीधर ब्रजवासी से लगातार दो बार हार चुके जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने बैठक के बाद कहा कि उन्होंने इस चुनाव से बहुत कुछ सीखा है। चुनाव में साजिशों और षडयंत्रों से भी सीख मिलती है। चुनाव परिणाम आने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर संवेदनात्मक पोस्ट किया था जिसमें कहा था कि अभिमन्यु की तरह अकेला पड़ गया।
बैठक से निकलते ही मीडियाकर्मियों ने अभिषेक झा को घेर लिया। बिना कुछ खास बताए अभिषेक झा बड़ी बात कह गए। उन्होंने कहा कि सभी लोगों ने अपनी बात रखी। शीर्ष नेतृत्व ने उनकी भी पूरी बात सुना। अभिषेक झा ने बताया कि चुनाव में सिर्फ हार या जीत नहीं होती बल्कि इंसान बहुत कुछ सीखता भी है। कई बार षडयंत्र भी किए जाते हैं। उनसे भी सीख मिलती है। उन्होंने भी इस चुनाव से बहुत कुछ सीखा।
कोई नाराजगी नहीं
अभिषेक झा ने कहा, जो भी हुआ वह सब पार्टी नेतृत्व से बोल दिया। सब जेडीयू और गठबंधन के अंदर की बात है, परिवार के सामने बात रखना कोई नाराजगी नहीं होती। बैठक में चुनाव के दौरान जो भी अनुभव हुए, वो सभी ने साझा किए, पार्टी के लोगों ने इत्मिनान से सुना, जो भी बातें हुईं, वो आंतरिक बातें हैं। लोग कहते हैं कि हम चुनाव हारे हैं, हमारा मानना है कि चुनाव में या तो आप जीतते हैं या फिर सीखते हैं, अपनी कमियों, बातों से सीखते हैं, कई बार लोग साजिश षडयंत्र भी करते हैं, उससे बहुत सीखते हैं, इस चुनाव में भी हमने बहुत कुछ सीखा है। जो भी बातें हुईं, पार्टी के सामने रख दी हैं। अपने मन की बात जाहिर करे परिवार पार्टी गठबंधन के अंदर तो उसका मतलब यह नहीं होता कि नाराज हैं। हमें जो कहना था, पार्टी नेतृत्व के सामने रखा। जेडीयू नेतृत्व ने बहुत धैर्य से सुना। एनडीए का परिवार बहुत बड़ा है। जो भी बातें हुईं, वो सारी पार्टी और गठबंधन के अंदर है।
चुनाव हारकर सोशल मीडिया पर दुख जताया था
चुनाव हारने के बाद अभिषेक झा ने फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि मन में कभी-कभी यह सवाल भी उठता है कि क्या मैं अपने ही राजनीतिक परिवार (NDA) के भीतर रचे गए चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह अकेला पड़ गया था? उनके बाद सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने भी कहा था कि एनडीए के सभी साथियों का सहयोग एमएलसी चुनाव में नहीं मिला। इस पर बीजेपी विधायक वैद्यनाथ प्रसाद ने सफाई भी दी। इधर निर्दलीय बंशीधर ब्रजवासी अभिषेक झा को हराने के अगले दिन ही सीएम सम्राट चौधरी से मिलने सीएम आवास पर चले गए। दो दिनों के बाद ही ब्रजवासी के बीजेपी में शामिल होने की खबरें आम हो गईं। हालांकि, विधान परिषद की सदस्यता पर सवाल उठने के बाद बंशीधर ब्रजवासी और भाजपा ने पार्टी की सदस्यता से इनकार कर दिया।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें