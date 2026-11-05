साजिशों से बहुत सीखा, JDU बैठक से निकल अभिषेक झा बोले; हारने पर किया था 'अभिमन्यु' वाला पोस्ट

अभिषेक झा ने जेडीयू समीक्षा बैठक के बाद कहा कि चुनाव से बहुत कुछ सीखा है। किसी से नारजगी नहीं है।

बिहार एमएलसी चुनाव के नतीजे पर नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को जनता दल यूनाइटेड(जेडीयू) की समीक्षा बैठक पटना में हुई। विधान परिषद की तीन सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों की हार पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बैठक में अपनी अपनी बात शीर्ष नेतृत्व के सामने रखा। तिरहुत स्नातक सीट पर बंशीधर ब्रजवासी से लगातार दो बार हार चुके जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने बैठक के बाद कहा कि उन्होंने इस चुनाव से बहुत कुछ सीखा है। चुनाव में साजिशों और षडयंत्रों से भी सीख मिलती है। चुनाव परिणाम आने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर संवेदनात्मक पोस्ट किया था जिसमें कहा था कि अभिमन्यु की तरह अकेला पड़ गया।

बैठक से निकलते ही मीडियाकर्मियों ने अभिषेक झा को घेर लिया। बिना कुछ खास बताए अभिषेक झा बड़ी बात कह गए। उन्होंने कहा कि सभी लोगों ने अपनी बात रखी। शीर्ष नेतृत्व ने उनकी भी पूरी बात सुना। अभिषेक झा ने बताया कि चुनाव में सिर्फ हार या जीत नहीं होती बल्कि इंसान बहुत कुछ सीखता भी है। कई बार षडयंत्र भी किए जाते हैं। उनसे भी सीख मिलती है। उन्होंने भी इस चुनाव से बहुत कुछ सीखा।

कोई नाराजगी नहीं अभिषेक झा ने कहा, जो भी हुआ वह सब पार्टी नेतृत्व से बोल दिया। सब जेडीयू और गठबंधन के अंदर की बात है, परिवार के सामने बात रखना कोई नाराजगी नहीं होती। बैठक में चुनाव के दौरान जो भी अनुभव हुए, वो सभी ने साझा किए, पार्टी के लोगों ने इत्मिनान से सुना, जो भी बातें हुईं, वो आंतरिक बातें हैं। लोग कहते हैं कि हम चुनाव हारे हैं, हमारा मानना है कि चुनाव में या तो आप जीतते हैं या फिर सीखते हैं, अपनी कमियों, बातों से सीखते हैं, कई बार लोग साजिश षडयंत्र भी करते हैं, उससे बहुत सीखते हैं, इस चुनाव में भी हमने बहुत कुछ सीखा है। जो भी बातें हुईं, पार्टी के सामने रख दी हैं। अपने मन की बात जाहिर करे परिवार पार्टी गठबंधन के अंदर तो उसका मतलब यह नहीं होता कि नाराज हैं। हमें जो कहना था, पार्टी नेतृत्व के सामने रखा। जेडीयू नेतृत्व ने बहुत धैर्य से सुना। एनडीए का परिवार बहुत बड़ा है। जो भी बातें हुईं, वो सारी पार्टी और गठबंधन के अंदर है।