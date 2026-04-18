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पिता को बचाने को आग में कूद गई बेटी, भाई-बहन की दर्दनाक मौत; बिहार में लीक सिलेंडर से तांडव

Apr 18, 2026 02:04 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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सीतामढ़ी में खाना पकाने के दौरान रसोई गैस सिलेंडर में हुए रिसाव से घर में आग लग गई। हादसे में पिता और पुत्री की मौत हो गई। पटना में भाई बहन की जलकर मौत हो गई।

पिता को बचाने को आग में कूद गई बेटी, भाई-बहन की दर्दनाक मौत; बिहार में लीक सिलेंडर से तांडव

Fire Havoc: बिहार में लीक एलपीजी सिलेंडर से तांडव मच गय। गुरुवार दो घटनाओं में लीक सिलेंडर से लगी आग में बाप-बेटी और भाई-बहन समेत चार की मौत जिंदा जलकर हो गई। सीतामढ़ी में खाना पकाने के दौरान रसोई गैस सिलेंडर में हुए रिसाव से घर में आग लग गई। हादसे में पिता विनोद कुमार (50) व पुत्री छोटी कुमारी (10) की मौत हो गई। हादसा पुपरी थाना क्षेत्र के मधुबनी रोड पर शुक्रवार की रात हुई। पटना में खाना बनाने के दौरान घर में लगी आग में मां, बेटी और बेटा तीनों जल गए। इलाज के दौरान बेटा और बेटी ने दम तोड़ दिया।

सीतामढ़ी के पुपरी के बीमार विनोद अपने खपरैल घर में बिस्तर पर थे। उनकी बेटी छोटी कुमारी खाना बना रही थी। विनोद की पत्नी किसी काम से बाहर गई थी। तभी रसोई गैस सिलेंडर में रिसाव से अचानक आग लग गयी। आग लगने के बाद पहले छोटी भागकर घर से बाहर आ गई। लेकिन तभी उसे लकवाग्रस्त बीमार पिता के आग में फंसने का भान हुआ तो वह दोबारा जलती आग के बीच घर में घुस गई।

देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। लड़की पिता के साथ आग की लपटों में घिर गई और दोनों जिंदा जल गए। शोर सुनकर पड़ोस से पहुंची छोटी की मां रीना देवी भी पति और बेटी को बचाने के लिए दौड़ी। वह भी आग की लपटों में गंभीर रूप से झुलस गई। उसे स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया है।

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सूचना पर पुलिस प्रशासन के अलावा दमकल की गाड़ी पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन तब तक पिता-पुत्री की जलकर मौत हो चुकी थी। छोटी उर्फ ज्योति कुमारी चार बहनों में सबसे छोटी थी।

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गैस रिसाव से घर में लगी आग, झुलसने से भाई-बहन की मौत

इधर पटना के जक्कनपुर के खासमहल में गुरुवार को घर में लगी आग में झुलसे भाई-बहन सन्नी कुमार (16) और अंजनी कुमारी (14) की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों ने कंकड़बाग स्थित निजी अस्पताल में शुक्रवार को दम तोड़ा। दोनों बच्चों का फतुहा घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। वहीं, उसी अस्पताल में मां पूनम देवी इलाजरत है। डॉक्टरों के मुताबिक, उनकी हालत खतरे से बाहर है। घटना के बाद से ही घर में मातम पसरा हुआ है। दोनों बच्चों की मौत से पिता राजेश कुमार केसरी की आंखें पथरा सी गई हैं। राजेश कुमार केसरी परिवार के साथ बीते 11 वर्ष से खासमहल रोड नंबर दो स्थित शंभू शरण अग्रवाल के मकान के एक कमरे में परिवार के साथ रह रहे हैं। वह ऑटो चलाते हैं।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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