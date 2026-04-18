पिता को बचाने को आग में कूद गई बेटी, भाई-बहन की दर्दनाक मौत; बिहार में लीक सिलेंडर से तांडव

सीतामढ़ी में खाना पकाने के दौरान रसोई गैस सिलेंडर में हुए रिसाव से घर में आग लग गई। हादसे में पिता और पुत्री की मौत हो गई। पटना में भाई बहन की जलकर मौत हो गई।

Fire Havoc: बिहार में लीक एलपीजी सिलेंडर से तांडव मच गय। गुरुवार दो घटनाओं में लीक सिलेंडर से लगी आग में बाप-बेटी और भाई-बहन समेत चार की मौत जिंदा जलकर हो गई। सीतामढ़ी में खाना पकाने के दौरान रसोई गैस सिलेंडर में हुए रिसाव से घर में आग लग गई। हादसे में पिता विनोद कुमार (50) व पुत्री छोटी कुमारी (10) की मौत हो गई। हादसा पुपरी थाना क्षेत्र के मधुबनी रोड पर शुक्रवार की रात हुई। पटना में खाना बनाने के दौरान घर में लगी आग में मां, बेटी और बेटा तीनों जल गए। इलाज के दौरान बेटा और बेटी ने दम तोड़ दिया।

सीतामढ़ी के पुपरी के बीमार विनोद अपने खपरैल घर में बिस्तर पर थे। उनकी बेटी छोटी कुमारी खाना बना रही थी। विनोद की पत्नी किसी काम से बाहर गई थी। तभी रसोई गैस सिलेंडर में रिसाव से अचानक आग लग गयी। आग लगने के बाद पहले छोटी भागकर घर से बाहर आ गई। लेकिन तभी उसे लकवाग्रस्त बीमार पिता के आग में फंसने का भान हुआ तो वह दोबारा जलती आग के बीच घर में घुस गई।

देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। लड़की पिता के साथ आग की लपटों में घिर गई और दोनों जिंदा जल गए। शोर सुनकर पड़ोस से पहुंची छोटी की मां रीना देवी भी पति और बेटी को बचाने के लिए दौड़ी। वह भी आग की लपटों में गंभीर रूप से झुलस गई। उसे स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया है।

सूचना पर पुलिस प्रशासन के अलावा दमकल की गाड़ी पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन तब तक पिता-पुत्री की जलकर मौत हो चुकी थी। छोटी उर्फ ज्योति कुमारी चार बहनों में सबसे छोटी थी।