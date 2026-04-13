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तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, छात्र राजद खत्म; अब ‘सोशलिस्ट स्टूडेंट्स एसोसिएशन’ से देशभर में गूंजेगी आवाज

Apr 13, 2026 02:24 pm ISTJayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने छात्र राजद का नाम बदलकर 'सोशलिस्ट स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया' कर दिया है। उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार का खजाना खाली हो चुका है और सत्ता का रिमोट कंट्रोल गुजरात के पास है। तेजस्वी ने जदयू को भाजपा की बी-टीम बताते हुए.…

तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, छात्र राजद खत्म; अब ‘सोशलिस्ट स्टूडेंट्स एसोसिएशन’ से देशभर में गूंजेगी आवाज

Bihar News: बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रदेश राजद कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य की राजनीति में बड़े बदलावों के संकेत दिए हैं। तेजस्वी ने छात्र राजद को भंग करते हुए अब नए संगठन 'सोशलिस्ट स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया' के गठन की घोषणा की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस नए प्रकोष्ठ का मुख्य उद्देश्य देश भर में शिक्षा और सामाजिक समानीकरण के लिए काम करना होगा।

"बिहार का खजाना खाली, गुजरात से चल रही सरकार"

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीतीश सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अब मुख्यमंत्री का निर्णय जनता का जनादेश नहीं, बल्कि केवल दो व्यक्ति कर रहे हैं। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि अब बिहार की सरकार दिल्ली के बजाय गुजरात से चल रही है। तेजस्वी ने कहा, "नीतीश कुमार ने अपने 20 वर्षों के शासन में बिहार का खजाना खाली कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप आज भी बिहार देश का सबसे गरीब राज्य बना हुआ है।" उन्होंने बढ़ते अपराध पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में केवल 'कुर्सी-कुर्सी' का खेल चल रहा है, जिससे जनता का कोई लेना-देना नहीं है।

"जदयू अब भाजपा का प्रकोष्ठ, दो महीने में कोई नहीं पूछेगा नीतीश को"

तेजस्वी यादव ने जनता दल यूनाइटेड के भविष्य पर सवाल उठाते हुए उसे भाजपा का एक प्रकोष्ठ करार दिया। उन्होंने दावा किया कि जदयू के भीतर भाजपा के एजेंट ही सारे बड़े फैसले ले रहे हैं। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि किसी को मंत्री पद का लालच है तो किसी को ठेकेदारी की चिंता। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन और पेंशन नहीं मिल रही है, जबकि विधायकों के भुगतान में भी भेदभाव हो रहा है। तेजस्वी ने भविष्यवाणी की कि आने वाले दो महीनों के भीतर नीतीश कुमार को कोई पूछने वाला नहीं बचेगा।

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राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग या अनुपस्थित रहने वाले विधायक फैसल रहमान के मामले पर तेजस्वी ने कहा कि पार्टी इस मामले को गंभीरता से देख रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, लालू प्रसाद यादव की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने से जुड़े सवाल को तेजस्वी चतुराई से टाल गए। उन्होंने अंत में दोहराया कि बिहार में जो भी नया राजनीतिक समीकरण बनेगा, वह जनता का मुख्यमंत्री नहीं बल्कि समझौतों की उपज होगा, जिससे बिहार की स्थिति और अधिक खराब होने वाली है।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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