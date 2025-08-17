Leader demands extortion money from SDO threaten him was earlier in JDU बिहार में एसडीओ से नेता ने मांग ली रंगदारी, धमकी देने वाला पहले जेडीयू में था, Bihar Hindi News - Hindustan
मुजफ्फरपुर में एसडीओ पूर्वी अमित कुमार को धमकी भरा मैसेज भेजकर रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने एक नेता को गिरफ्तार किया है। वह जेडीयू के किसान प्रकोष्ठ का पदाधिकारी रह चुका है।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, मुजफ्फरपुरSun, 17 Aug 2025 10:56 AM
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) से ही रंगदारी मांग ली गई। इस मामले में जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) का पूर्व नेता गिरफ्तार किया गया है। एसडीओ पूर्वी अमित कुमार को व्हाट्सएप पर अज्ञात नंबर से मैसेज भेजकर रंगदारी मांगी गई। एसडीओ पूर्वी ने जब मैसेज का जवाब दिया तो उनकी छवि को धूमिल करने की धमकी दी गई। गिरफ्तार आरोपी का नाम संजीव कुमार राजन है। वह जेडीयू के किसान प्रकोष्ठ का पदाधिकारी रह चुका है। उस पर एसडीओ को मैसेज में धमकाकर रंगदारी मांगने का आरोप है।

एसडीओ को धमकी भरा यह मैसेज 15 अगस्त की देर शाम करीब 8 बजे के आसपास आया। इस संबंध में एसडीओ पूर्वी ने मुजफ्फरपुर के सदर थाने में रंगदारी मांगने, छवि धूमिल करने, धमकी देने, मानहानि समेत अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर कराई। एफआईआर के बाद पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी को चिह्नित कर गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार संजीव कुमार राजन पताही जगन्नाथ का रहने वाला है। इलाके में चर्चा है कि आरोपी जेडीयू का का नेता है। हालांकि, जेडीयू जिलाध्यक्ष रामबाबू सिंह कुशवाहा ने कहा, "पूर्व में वह किसान प्रकोष्ठ के पदाधिकारी थे। वर्तमान में उनका पार्टी से कोई संबंध नहीं है।"

एफआईआर में एसडीओ अमित कुमार ने बताया है कि वह पताही इलाके में थे। इसी दौरान एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया। इसमें उनसे रंगदारी की मांग की गई। साथ ही छवि धूमिल करने की धमकी भी दी गई। इसके बाद उन्होंने सदर थाने में मोबाइल नंबर के धारक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।