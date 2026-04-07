बिहार के 19 डीएम समेत 38 आईएएस अफसर मई में मसूरी जा रहे हैं, 25 दिन लबासना में रहेंगे
LBSNAA Mussoorie IAS Training: बिहार कैडर के 38 आईएएस अफसर मई-जून में 25 दिन की मिड करियर ट्रेनिंग के लिए मसूरी स्थित लबासना जाएंगे। इन पदाधिकारियों में 19 जिलों के डीएम सह कलेक्टर भी शामिल हैं।
बिहार में नीतीश कुमार के सांसद पद की शपथ लेने के बाद संभावित नई सरकार के गठन के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 38 अफसर लगभग एक महीने की ट्रेनिंग के लिए मसूरी चले जाएंगे, जहां अखिल भारतीय सेवाओं के अफसरों की प्रशिक्षण अकादमी है। बिहार कैडर के इन 38 अफसरों में 19 जिलों के जिलाधिकारी (डीएम) भी शामिल हैं। उत्तराखंड के मसूरी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA- लबासना) में इन आईएएस अफसरों के प्रशिक्षण का तीसरा चरण शुरू होगा। अफसरों की यह अनिवार्य मिड-करियर ट्रेनिंग 11 मई से 5 जून तक चलेगी।
सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रशिक्षण के लिए मसूरी जाने वाली लिस्ट में शामिल सभी अधिकारियों को वेबसाइट पर ऑनलाइन निबंधन कराने को कहा है। अफसरों को इसकी कागजी प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को भी उपलब्ध कराते हुए प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए अनुरोध पत्र देने को कहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बिहार कैडर के 2015 से 2018 बैच तक के आईएएस पदाधिकारी शामिल होंगे। इन अफसरों में सीतामढ़ी, वैशाली, पूर्णिया, नवादा, भोजपुर, किशनगंज, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, सिवान, कटिहार, शिवहर, सारण, अररिया, मधेपुरा, शेखपुरा, अरवल, बक्सर, मुंगेर एवं कैमूर के जिलाधिकारी भी शामिल हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार, आईएएस अधिकारी विनय कुमार, अभय कुमार सिंह, अमित कुमार, राशिद कलीम अंसारी, मुमताज आलम, विजय कुमार, राजेश परिमल, रिची पांडेय, वर्षा सिंह, अंशुल कुमार, मुकुल गुप्ता, रवि प्रकाश, विजय प्रकाश मीणा, वैभव चौधरी, तनय सुलतानिया, तरनजोत सिंह, विशाल राज, आरिफ हसन, विवेक रंजन मैत्रेय, कुमार गौरव, योगेश कुमार सागर, अनिल कुमार, अभिलाषा शर्मा, संजीव मित्तल, संजय कुमार, रूबी, कृष्ण कुमार, अभय झा, प्रतिभा रानी, वैभव श्रीवास्तव, आशुतोष द्विवेदी, विनोद दूहन, अभिषेक रंजन, शेखर आनंद, अमृषा बैन्स, साहिला, निखिल धनराज निप्पणीकर एवं नितिन सिंह प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे।
नौकरी कर रहे आईएएस अफसरों को मिड करियर ट्रेनिंग में क्या सिखाते हैं?
लबासना मसूरी में आईएएस अफसरों को मिड करियर यानी नौकरी के बीच में भी ट्रेनिंग दी जाती है। मिड करियर ट्रेनिंग की शुरुआत 2007 में हुई थी, लेकिन पहले तीन साल यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के जरिए दिलवाई गई। 2010 से लबासना ही अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण आयोजित कर रही है। इसमें तीसरा, चौथा और पांचवा चरण का प्रशिक्षण मिलता है। तीसरे चरण में 7 से 9 साल की सर्विस पूरी कर चुके अफसरों को रणनीति बनाने और उस पर अमल की ट्रेनिंग दी जाती है। चौथे चरण की ट्रेनिंग 15-16 साल की सेवा पूरी कर चुके आईएएस अफसरों को नीति निर्माण और उसके कार्यान्वयन के लिए दी जाती है। पांचवें चरण में 26 से 28 साल नौकरी कर चुके आईएएस अफसरों को रणनीति बनाने और उसे लागू करने के गुर सिखाए जाते हैं।