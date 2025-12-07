लॉरेंस बिश्नोई की धमकी बेअसर, पवन सिंह ने Bigg Boss के फिनाले में सलमान संग मचाया धमाल

संक्षेप: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने रविवार को मुंबई में बिग बॉस के फिनाले में सलमान खान के साथ स्टेज शेयर किया। और भोजपुरी गाने पर धमाल भी मचाया। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पवन सिंह को सलमान के साथ मंच साझा नहीं करने की धमकी दी थी, और रंगदारी भी मांगी थी। जो बेअसर साबित होती दिखी

बिग बॉस 19 के फिनाले में सलमान खान के साथ मंच साझा करने को लेकर भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को लॉरेंस बिश्वोई गैंग की ओर से धमकी दी गई थी। लेकिन वो धमकी बेअसर साबित हुई है। सलमान खान के शो ‘बिग बॉस 19’ में पवन सिंह की बेहद शानदार एंट्री हुई। उन्होने सलमान के साथ स्टेज पर जमकर डांस किया और फैंस को एंटरटेन किया। इस मौके पर पवन सिंह ने भोजपुरी गाना गाया। जिस पर सलमान खान भी थिरके और नीलम गिरी ने भी ठुमके लगाए।

दरअसल, सलमान खान के शो के फिनाले में आने से पहले ही पवन सिंह को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से फोन पर धमकाया गया था। पवन सिंह के सूत्रों के मुताबिक उन्हें फोन पर धमकी मिली थी। अगर उन्होंने सलमान खान के संग स्टेज शेयर किया, तो वो आगे कभी काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा पवन सिंह से मोटी रकम भी मांगी गई है। हालांकि, बावजूद इसके पवन सिंह बिग बॉस शो के फिनाले में आए।