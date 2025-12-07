Hindustan Hindi News
लॉरेंस बिश्नोई की धमकी बेअसर, पवन सिंह ने Bigg Boss के फिनाले में सलमान संग मचाया धमाल

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने रविवार को मुंबई में बिग बॉस के फिनाले में सलमान खान के साथ स्टेज शेयर किया। और भोजपुरी गाने पर धमाल भी मचाया। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पवन सिंह को सलमान के साथ मंच साझा नहीं करने की धमकी दी थी, और रंगदारी भी मांगी थी। जो बेअसर साबित होती दिखी

Dec 07, 2025 11:46 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिग बॉस 19 के फिनाले में सलमान खान के साथ मंच साझा करने को लेकर भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को लॉरेंस बिश्वोई गैंग की ओर से धमकी दी गई थी। लेकिन वो धमकी बेअसर साबित हुई है। सलमान खान के शो ‘बिग बॉस 19’ में पवन सिंह की बेहद शानदार एंट्री हुई। उन्होने सलमान के साथ स्टेज पर जमकर डांस किया और फैंस को एंटरटेन किया। इस मौके पर पवन सिंह ने भोजपुरी गाना गाया। जिस पर सलमान खान भी थिरके और नीलम गिरी ने भी ठुमके लगाए।

दरअसल, सलमान खान के शो के फिनाले में आने से पहले ही पवन सिंह को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से फोन पर धमकाया गया था। पवन सिंह के सूत्रों के मुताबिक उन्हें फोन पर धमकी मिली थी। अगर उन्होंने सलमान खान के संग स्टेज शेयर किया, तो वो आगे कभी काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा पवन सिंह से मोटी रकम भी मांगी गई है। हालांकि, बावजूद इसके पवन सिंह बिग बॉस शो के फिनाले में आए।

जानकारी के मुताबिक उनके बड़े भाई रानू सिंह ने बताया कि पवन सिंह मुंबई में हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर शनिवार की शाम और रविवार की शाम लगातार दो बार धमकी भरी कॉल और मैसेज आ चुका है। रविवार की शाम करीब सवा 7 बजे जब पवन सिंह बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले के सेट पर शूटिंग में व्यस्त थे, तो उस समय भी फोन कॉल आया था। धमकी देने वाले बिग बॉस में सलमान खान के साथ काम न करने के साथ रंगदारी भी मांग रहे हैं। आपको बता दें धमकी के बाद पवन सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।