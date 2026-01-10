कानून सबूतों पर काम करती है; लालू, तेजस्वी, राब़डी पर चार्ज फ्रेमिंग पर चिराग बोले- रोहिणी की चिंता वाजिब

संक्षेप: लैंड फॉर जॉब मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर चिराग पासवान ने कहा कि कानून कोई भी फैसला तथ्यों के आधार पर ही लेती है।

राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर नौकरी के जमीन घोटाला मामले में कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने टिप्पणी की है। कहा है कि कानून कोई भी फैसला तथ्यों के आधार पर करती है। लोजपा राम विलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान शनिवार को नए साल में पहली बार पटना पहुंचे। उन्होने रोहिणी आचार्या की ट्वीट पर भी बयान दिया।

पटना पहुंचे चिराग पासवान ने शनिवार को पटना एयरपोर्ट पर मीडिया के सवाल पर कहा कि नया साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल है। पांच सालों में केंद्र और राज्य की सरकारें बिहार के विकास के लिए काम करेंगी। वह भी बिहार की उन्नति, प्रगति को लेकर सजग हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर चिराग पासवान ने जो कहा वह लालू फैमिली के जले पर नमक जैसा है। आरोपों को मनगढंत और झूठा बताने वाले लालू परिवार पर चार्ज फ्रेम हो गया है। चिराग पासवान ने इस पर कहा कि कानून कोई भी फैसला तथ्यों के आधार पर ही लेती है।

रोहिणी आचार्या की ट्वीट पर चिराग पासवान ने कहा कि बहन और बेटी होने के नाते उनकी चिंता स्वाभाविक हैं। हालांकि यह उनकी पार्टी और परिवार का मामला है। इन मामलों में कुछ कहना सही नहीं लगता। उनकी पार्टी और परिवार के लोग इसकी चिंता करेंगे। शनिवार को रोहिणी आचार्या ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करके पार्टी और परिवार के भविष्य को लेकर चिंता जताई थी। बिना नाम लिए कहा था कि बड़ी शिद्दत से बनायी और खड़ी की गयी बड़ी विरासत को तहस -नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती। अपने और अपनों के चंद षड्यंत्रकारी नए बने अपने ही काफी होते हैं।