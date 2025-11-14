Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsLauriya Assembly Seat Result 2025 election countig bjp vinay Bihari vip ran Kishor Pratap singh jan suraaj sunil kumar
Lauriya LIVE: लौरिया सीट पर विनय बिहारी मारेंगे बाजी या VIP की होगी जीत, फैसला आज

Lauriya LIVE: लौरिया सीट पर विनय बिहारी मारेंगे बाजी या VIP की होगी जीत, फैसला आज

संक्षेप: Lauriya Assembly Seat Result LIVE 2025: लौरिया विधानसभा सीट पर थोड़ी देर बाद मतगणना शुरू होगी। मतगणना खत्म होने के बाद यहां प्रत्याशियों की जीत औऱ हार तय हो जाएगी। भाजपा ने इस सीट से विनय बिहारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। विनय बिहारी का सीधा मुकाबला वीआईपी के रण कौशल प्रताप सिंह से है।

Fri, 14 Nov 2025 05:56 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

Lauriya Assembly Seat Result LIVE 2025: पश्चिम चंपारण की लौरिया विधानसभा सीट सामान्य श्रेणी की सीट है। इस सीट पर आज मतगणना होगी। पोस्टल बैलट की गिनती शुरू होने के लगभग आधे घंटे के बाद EVM में कैद मतों की गिनती होगी। वोटों की गिनती के लिए यहां व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। इस सीट पर महागठबंधन ने विकासशील इंसान पार्टी के रण कौशल प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार बताया है। बीजेपी प्रत्याशी विनय बिहारी और रण कौशल प्रताप सिंह के बीच यहां कड़ा मुकाबला है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पिछले चुनाव में विनय बिहारी ने राजद (ऱाष्ट्रीय जनता दल) के प्रत्याशी शंभू तिवारी को हराया था। लौरिया विधानसभा सीट पर साल 2020 में हुए चुनाव में बीजेपी के विनय बिहारी को कुल 77,297 वोट मिले ते। राजद के शंभू तिवारी को 48,923 वोट मिले थे। इसके अलाव बीएसपी के रण कौशल प्रताप सिंह को 17,515 वोट मिले थे।

इस बार यह सीट वीआईपी की झोली में है। इस सीट पर जन सुराज के प्रत्याशी सुनील कुमार भी मैदान में हैं। यहां से बीएसपी ने मोहम्मद हारून को मैदान में उतारा है। लौरिया विधानसभा की जनता ने अपने विधायक के नाम पर मुहर लगा दी है।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

जैसे-जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ेगी यह तय हो जाएगा कि यहां जनता ने किस पार्टी को अपना जनाधार दिया है। आपको बता दें कि काउंटिंग प्रोटोकॉल के अनुसार पोस्टल बैलट की गिनती शुरू होने के लगभग आधे घंटे बाद ईवीएम के मतों की गिनती शुरू होगी। पोस्टल बैलट की गिनती ईवीएम की गिनती से पहले खत्म करनी होती है। अगर पोस्टल बैलट की गिनती पूरी ना हो तो ईवीएम के आखिरी राउंड की गिनती तब तक रोक दी जाती है, जब तक कि पोस्टल बैलट का अंतिम नंबर ना आ जाए। उसके बाद ईवीएम के आखिरी राउंड की गिनती होती है और फिर चुनाव परिणाम घोषित होता है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
West Champaran Bihar Assembly Elections Bihar Assembly Results 2025 अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।