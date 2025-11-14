Lauriya LIVE: लौरिया सीट पर विनय बिहारी मारेंगे बाजी या VIP की होगी जीत, फैसला आज
संक्षेप: Lauriya Assembly Seat Result LIVE 2025: लौरिया विधानसभा सीट पर थोड़ी देर बाद मतगणना शुरू होगी। मतगणना खत्म होने के बाद यहां प्रत्याशियों की जीत औऱ हार तय हो जाएगी। भाजपा ने इस सीट से विनय बिहारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। विनय बिहारी का सीधा मुकाबला वीआईपी के रण कौशल प्रताप सिंह से है।
Lauriya Assembly Seat Result LIVE 2025: पश्चिम चंपारण की लौरिया विधानसभा सीट सामान्य श्रेणी की सीट है। इस सीट पर आज मतगणना होगी। पोस्टल बैलट की गिनती शुरू होने के लगभग आधे घंटे के बाद EVM में कैद मतों की गिनती होगी। वोटों की गिनती के लिए यहां व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। इस सीट पर महागठबंधन ने विकासशील इंसान पार्टी के रण कौशल प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार बताया है। बीजेपी प्रत्याशी विनय बिहारी और रण कौशल प्रताप सिंह के बीच यहां कड़ा मुकाबला है।
पिछले चुनाव में विनय बिहारी ने राजद (ऱाष्ट्रीय जनता दल) के प्रत्याशी शंभू तिवारी को हराया था। लौरिया विधानसभा सीट पर साल 2020 में हुए चुनाव में बीजेपी के विनय बिहारी को कुल 77,297 वोट मिले ते। राजद के शंभू तिवारी को 48,923 वोट मिले थे। इसके अलाव बीएसपी के रण कौशल प्रताप सिंह को 17,515 वोट मिले थे।
इस बार यह सीट वीआईपी की झोली में है। इस सीट पर जन सुराज के प्रत्याशी सुनील कुमार भी मैदान में हैं। यहां से बीएसपी ने मोहम्मद हारून को मैदान में उतारा है। लौरिया विधानसभा की जनता ने अपने विधायक के नाम पर मुहर लगा दी है।
जैसे-जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ेगी यह तय हो जाएगा कि यहां जनता ने किस पार्टी को अपना जनाधार दिया है। आपको बता दें कि काउंटिंग प्रोटोकॉल के अनुसार पोस्टल बैलट की गिनती शुरू होने के लगभग आधे घंटे बाद ईवीएम के मतों की गिनती शुरू होगी। पोस्टल बैलट की गिनती ईवीएम की गिनती से पहले खत्म करनी होती है। अगर पोस्टल बैलट की गिनती पूरी ना हो तो ईवीएम के आखिरी राउंड की गिनती तब तक रोक दी जाती है, जब तक कि पोस्टल बैलट का अंतिम नंबर ना आ जाए। उसके बाद ईवीएम के आखिरी राउंड की गिनती होती है और फिर चुनाव परिणाम घोषित होता है।