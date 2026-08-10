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झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज, बिहार में सुलगी सियासत; सीएम सम्राट बोले- राजद, कांग्रेस की पोल खुल गई

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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सम्राट चौधरी ने कहा कि झारखंड में नौकरी में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं पर राहुल गांधी एवं विपक्षी नेताओं के इशारे पर सरकार द्वारा बर्बरतापूर्ण कार्रवाई अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

CM Samrat Choudhary
सीएम सम्राट चौधरी

झारखंड की राजधानी रांची में विधानसभा मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने लाठी चलाई। विधानसभा के पास पुलिस ने पहले वाटर कैनन का उपयोग किया। उसके बाद छात्रों का हुजूम बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गया तो पुलिस ने लाठी के बल पर खदेड़ दिया। शाम होने तक छात्र विधानसभा के पास डटे रहे। अंधेरे का फायदा उठाकर पुलिस ने छात्र-छात्राओं को दौड़ा दौड़ाकर पीटा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पर नाराजगी जताई है। इस मामले पर प्रतिक्रिया नहीं देने पर उन्होंने विपक्षी दलों(राजद, कांग्रेस, वाम दल) पर तंज कसा है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ट्वीट करके उन्होंने कहा कि झारखंड में नौकरी में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं पर राहुल गांधी एवं विपक्षी नेताओं के इशारे पर सरकार द्वारा बर्बरतापूर्ण कार्रवाई अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पूरे मामले पर विपक्षी दलों की चुप्पी उनके तथाकथित "छात्र हितैषी" होने के दावे की भी पोल खोल दी है। क्या छात्रों के समर्थन का फैसला भी अब राजनीतिक सुविधा और स्वार्थ के हिसाब से तय किया जाएगा?

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झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ रांची में छात्र आन्दोलन पर हैं। जेपीएससी और सीजीएल की कई परिक्षाओं को रद्द करने और पिछली परीक्षाओं में गड़बड़ियों की सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर 13 दिनों से छात्रों का प्रदर्शन जारी है। इधर सरकार का कहना है कि एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच कराई जाएगी और अगर वित्तीय धांधली सामने आती है, तो ईडी से जांच कराई जाएगी। हालांकि छात्र अभी भी सीबीआई जांच की मांग पर कायम हैं। नेतृत्व कर रहे देवेंद्र नाथ महतो 9 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। पिछले दो तीन दिनों में आन्दोलनकारी छात्रों की सरकार के साथ कई स्तर की वार्ताएं हुईं पर छात्र संतुष्ट नहीं हुए।

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पहले से ही निर्धारित किया गया था कि अगर सरकार ने सभी मांगें नहीं मानी तो 10 अगस्त को विधानसभा मार्च किया जाएगा। झारखंड के सभी जिलों से हजारों छात्र सोमवार को रांची में जुट गए और विधानसभा की ओर कूच कर गए। इधर पुलिस ने चार स्तर की सुरक्षा लेयर तैयार कर रखा था। विधानसभा के पास दो लेयर में कंटीले तार लगाए गए थे। सभी बैरिकेडिंग को पार करते हुए प्रोसेस्टर्स विधानसभा के करीब आ गए। रास्ते में पुलिस उन्हें रोकती रही। लेकिन अंतिम बैरिकेड के पास दोनों ओर से भिड़ंत हो गई और पुलिस ने छात्रों को लाठी से पीट दिया।

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इधर बीजेपी ने छात्रों के समर्थन में सीएम आवास का घेराव किया। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और देर शाम छोड़ दिया। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने मंगलवार को झारखंड का ऐलान कर दिया है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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