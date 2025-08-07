Lathi charge on students in Patna during demonstration for STET exam before TRE 4 Video: पटना में छात्रों को पुलिस ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा , TRE-4 से पहले STET की मांग, Bihar Hindi News - Hindustan
Video: पटना में छात्रों को पुलिस ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा , TRE-4 से पहले STET की मांग

शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित होने वाली टीआरई-4 के पहले एसटीईटी आयोजित करने की मांग को लेकर पटना में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन था। पटना कॉलेज से निकले छात्रों के जुलूस को जेपी गोलंबर के पास पुलिस ने रोक दिया। जब आगे बढ़ने लगे तो दौड़ा-दौड़ाकर पीटा।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 02:37 PM
बिहार की राजधानी पटना में छात्रों पर एक बार फिर पुलिस ने लाठियां बरसाई। एसटीईटी परीक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया जिसमें कई छात्र घायल हो गए। पुलिस ने महिला प्रदर्शनकारियों को भी नहीं छोड़ा। शिक्षक भर्ती के लिए टीआरई-4 के पहले एसटीईटी आयोजित करने की मांग को लेक प्रदर्शन आयोजित किया गया था। पटना कॉलेज से निकले छात्रों के जुलूस को जेपी गोलंबर के पास पुलिस ने रोक दिया। आगे बढ़ने की कोशिश करते प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलाकर पुलिस ने खदेड़ दिया। पुलिस की कार्रवाई से कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षक भर्ती के लिए टीआरई-4 और टीआरई-5 का ऐलान कर दिया गया है जिनमें डोमिसाइल नीति लागू करने का आश्वासन दिया गया है। शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए यह खास अवसर है। लेकिन जिन छात्र छात्राओं ने अभी तक टीईटी एग्जाम पास नहीं किया है वे इस अवसर से वंचित रह जाएंगे। इसे देखते हुए मांग की जा रही है कि टीआरई-4 के पहले एसटीईटी एग्जाम ली जाए। सरकार पर दबाव बनाने के लिए राजधानी पटना में राज्य के सभी जिलों से शिक्षक अभ्यर्थी जुटे थे और पटना कॉलेज से जुलूस की शक्ल में डाकबंगला चौराहा की ओर जा रहे थे। रास्ते में जेपी पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया जिससे सड़क जाम हो गया। कुछ प्रदर्शनकारी जब आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोका। स्थिति बेकाबू होने लगी तो लाठी के बल पर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया।

मौके पर तैनात पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि प्रदर्शन की वजह से सामान्य आवागमन में लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। उन्हें सड़क से हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया। प्रदर्शनकारियों को डेलिगेशन बनाकर मिलने की ऑफर दिया गया लेकिन तैयार नहीं हुए। प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन करना चाहते थे तो रोक दिया गया।

छात्रों ने बताया कि पूर्व में कहा गया था कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से साल में दो बाद टीईटी एग्जाम लिया जाएगा। बड़ी संख्या में शिक्षक की तैयारी करने वाले छात्र-छात्राएं हैं जो टीईटी पास नहीं है। उन्हें भी टीआरई-4 में मौका मिले इसके लिए एसटीईटी कराना अनिवार्य है। शिक्षा विभाग सुनवाई नहीं कर रहा है। इस वजह से हमे सड़कों पर उतरना पड़ा है। लेकिन यहां लाठी से हमे पीट दिया गया। एक महिला खुशबू पाठक ने ने बताया कि उन्हें भी पुलिस ने लाठी से मारा और धक्का देकर गिरा दिया। कई स्टूडेंट को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनके सिर फोड़े गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने भागकर पुलिस के हमले से जान बचाई।

दरअसल गुरुवार को बिहार के विभिन्न जिले से 15000 की संख्या में एसटीईटी अभ्यर्थी पटना में जुटे और अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर गए। हाथों में प्ले कार्ड लेकर जुलूस में जा रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अभ्यर्थियों ने मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा मुलाकात की हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों के साथ न्याय होने का आश्वासन दिया है।

