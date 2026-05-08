BPSC TRE- 4 परीक्षा के आंदोनकारियों पर लाठीचार्ज; विज्ञापन और पीटी-मेंस पर बवाल

Bihar TRE 4 Protests: बिहार लोक सेवा आयोग से अब तक शिक्षक बहाली परीक्षा की अधिसूचना नहीं निकलने से नाराज बेरोजगारों ने आवेदन प्रक्रिया को शुरू करवाने के लिए पटना में प्रदर्शन बुलाया था, जिस पर लाठीचार्ज हो गया है।

Bihar TRE 4 Protests: बिहार में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन निकलने और आवेदन प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे युवक-युवतियों के प्रदर्शन पर पटना में लाठीचार्ज हो गया है। बिहार लोक सेवा आयोग से टीआरई-4 का विज्ञापन निकालने करने की मांग के समर्थन में राज्य भर से जुटे हजारों युवक और युवतियों ने पटना कॉलेज से विरोध मार्च निकाला। जेपी गोलम्बर के पास पटना पुलिस ने उन्हें रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के आवास तक मार्च करने का ऐलान किया था। आंदोलनकारी जब रोकने के बाद नहीं माने और पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने लगे तो पुलिस ने लाठियां चटका दी। छात्रा छात्राओं को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया। इसमें कई लोग घायल हुए हैं। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। जेपी गोलंबर पर भारी संख्या में पुलिस तैनात है।

लाठीचार्ज के बाद भी हजारों कैंडिडेट जेपी गोलंबर के पास प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। टीआरई- 4 के तहत प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में 46, 595 शिक्षकों के बहाली का ऐलान विधानसभा चुनाव के पूर्व किया गया था। लेकिन, इसके लिए विज्ञापन नहीं निकाले जाने से बीएड या अन्य ट्रेनिंग कर चुके लाखों शिक्षक अभ्यर्थी गुस्से में हैं।

बिहार लोक सेवा आयोग से टीआरआई 4 का विज्ञापन जल्द जारी करने के साथ ही आंदोलनकारी पहले की तरह ही परीक्षा लेने की मांग कर रहे हैं। टीआरई-4 अभ्यर्थी इस चर्चा से भड़के हुए हैं कि अब दो चरण में पीटी और मेंस के बाद नौकरी मिलेगी। सरकार की तरफ से इसको लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं की गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अभी तक सिर्फ एक परीक्षा से नौकरी मिली है तो अब पीटी और मेंस की जरूरत क्यों पड़ी।