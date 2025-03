LIVE Updates रिफ्रेश

Bihar Ki Taaja Khabar Live - होली गई, ईद सिर पर; बिहार में 10 लाख मनरेगा मजदूरों को 3 महीने से नहीं मिल रहे रुपये

Bihar News (बिहार ब्रेकिंग न्यूज़) , बिहार की बड़ी खबरें March 22, 2025 LIVE - लाइव हिन्दुस्तान के लाइव अपडेट्स में आपका स्वागत है। इस ब्लॉग में आपको बिहार की राजनीति, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता तेजस्वी यादव और लालू यादव से जुड़ीं सभी न्यूज मिलेंगी। साथ ही, बिहार की क्राइम न्यूज और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के लेटेस्ट अपडेट यहां पढ़ पाएंगे।

Latest news on March 22, 2025: MNREGA workers not getting payment in Bihar from 3 Months