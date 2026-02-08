बिहार में महंगी होगी जमीन, निबंधन दर में अप्रैल से चार गुना तक बढ़ोतरी की संभावना

संक्षेप: बिहार में जमीन के दाम आसमान छूने वाले हैं। जमीन की दरें बढ़ने के साथ ही अप्रैल महीने से इनका निबंधन भी महंगा हो जाएगा। निबंधन दर में तीन से चार गुना की बढ़ोतरी हो सकती है।

बिहार में जमीनें महंगी होने वाली हैं। जमीन की दरें बढ़ने के साथ अप्रैल महीने से भूमि का निबंधन बढ़े हुए दर पर होगा। भूमि निबंधन एवं संरचना की दरों में तीन से चार गुना तक बढ़ोतरी हो सकती है। इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर विभाग को भेजा गया है जो विभागीय स्वीकृति मिलने की प्रक्रिया में है।

पूर्णिया के जिला अवर निबंधक डॉ. उमाशंकर मिश्र के मुताबिक नई निबंधन दर पहली अप्रैल से प्रभावी हो जाएगी। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वर्ष 2013 में एवं शहरी क्षेत्रों के लिए वर्ष 2016 में ही एमवीआर पुनरीक्षण किया गया था। एक दशक से अधिक समय से एमवीआर पुनरीक्षण नहीं हो पाने के कारण राजस्व संग्रहण कार्य एवं आधारभूत संरचना के विकासात्मक कार्य से जुड़े हुए भू अर्जन कार्य में चुनौतियां उत्पन्न होने लगी।

इसके मद्देनजर विभागीय दिशानिर्देश के आलोक में पूर्णिया जिला में दस्तावेजों के निबंधन के लिए उपयोग में लाए जा रहे न्यूनतम मूल्यांकन पंजी (एमवीआर) दर का पुनरीक्षण कार्य आवश्यक हो गया था।

सरकार की कमाई बढ़ेगी पूर्णिया जिला अंतर्गत वर्तमान में प्रभावी संरचना की कोटियों के अनुरूप निर्धारित दर बेहद कम है। उदाहरण के तौर पर व्यावसायिक श्रेणी के डीलक्स संरचना का मूल्य 1492 रुपया प्रति वर्ग फीट निर्धारित है, जबकि इसका बाजार मूल्य लगभग 5 से 6 हजार रुपया प्रति वर्ग फीट है। इसी तरह आवासीय उपयोग वाली संरचना की दर औसतन 800 से 1000 रुपया प्रति वर्ग फीट निर्धारित है जबकि इसका बाजार मूल्य लगभग 3000 से 5000 रुपया वर्गफीट है।

इस स्थिति में भूमि के मूल्य के साथ संरचना-निर्माण के मूल्य को तीन से चार गुणा करने की आवश्यकता बताई गई, ताकि सरकारी दर को बाजार मूल्य के करीब लाया जा सके। इससे सरकारी राजस्व संग्रहण में वृद्धि तो होगी ही नगर निकायों को विकासात्मक कार्यों एवं आधारभूत संरचना के विकास हेतु अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी मिलेगी।

2768 राजस्व ग्रामों के सर्किल रेट में रिवीजन नगरीय क्षेत्र, उपनगरीय क्षेत्र, आयोजन क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी 2768 राजस्व ग्रामों के एमवीआर रेट में रिवीजन की तैयारी पूरी कर ली गयी है। सभी जांच कर्मियों सहित जिला अवर निबंधन कार्यालय की पूरी टीम स्थल निरीक्षण के साथ मूल्य सर्वेक्षण कार्य पूरी कर चुकी है। भूमि निबंधन की दरों एवं संरचना की दरों में तीन से चार गुणा तक की बढ़ोतरी को आवश्यक बताया गया है।