बिहार सरकार की सख्ती बेअसर, नौकरी से हटाने पर अमीन भड़के; आंदोलन तेज करने की धमकी

बिहार में हड़ताल कर रहे अमीनों को नौकरी से हटाने का सरकारी आदेश बेअसर दिख रहा है। अमीन संघ ने कहा कि हड़ताली अमीनों को दायित्वों से मुक्त करने औऱ ई-मापी पोर्टल पर उनकी आईडी निष्क्रिय करने के तानाशाही आदेश पर चुप नहीं रहेंगे। अमीनों ने आंदोलन तेज करने की बात कही है।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार में हड़ताल कर रहे अमीनों को राज्य सरकार ने नौकरी से हटा दिया। लेकिन सरकार की इस सख्ती के बाद भी नौकरी से हटाए गए अमीन अपनी बात पर अड़े हैं और सभी अमीन भड़क गए हैं। अमीनों ने अपने आंदोलन को और भी तेज करने की धमकी भी दे दी है। हड़ताली अमीनों को कार्यमुक्त और हड़ताल अवधि को सेवा में टूट किए जाने के निर्णय पर अमीनों ने अपनी बात रखी है। बिहार राजस्व अमीन संघ ने बुधवार को जारी बयान में कहा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की दमनकारी सेवामुक्ति और आईडी ब्लॉक की कार्रवाई से संघ में आक्रोश है।

संघ ने चेतावनी दी है कि वो अब आंदोलन को औऱ तेज करेंगे वरना सरकार संघ से बातचीत करे। संघ ने कहा कि हड़ताली अमीनों को दायित्वों से मुक्त करने औऱ ई-मापी पोर्टल पर उनकी आईडी निष्क्रिय करने के तानाशाही आदेश पर चुप नहीं रहेंगे। ऐसे दमनकारी भावना से की गई कार्रवाईयों से अमीन पीछे हटने वाले नहीं है। सरकार चाहे जितनी ट्रांसफर-पोस्टिंग या निलंबन की धमकियां दे दे, न्यायसंगत मांगे पूरी होने तक अमीन काम पर नहीं लौटेंगे। संघ ने स्पष्ट किया है कि विशेष सर्वेक्षण अमीनों को आनन-फानन में 24 घंटे के भीतर ई-मापी पोर्टल पर ऑन बोर्ड करके नियमित पैमाइश कराने का सरकारी फैसला विफल साबित होगा।

कार्रवाई: हड़ताली राजस्व कर्मी सभी दायित्वों से मुक्त बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने हड़ताल पर गए राजस्व कर्मियों को उनके सभी दायित्वों से तत्काल प्रभाव से मुक्त कर दिया है। साथ ही उनके डोंगल को 24 घंटे के भीतर निष्क्रिय करने का निर्देश दिया है। उनके स्थान पर संबंधित अंचलों में विशेष सर्वेक्षण अमीनों की आनुपातिक आधार पर प्रतिनियुक्ति की जाएगी। विभाग के अपर सचिव अमित कुमार पाण्डेय ने बुधवार को सभी डीएम को इस बाबत पत्र जारी किया है।