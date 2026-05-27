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बिहार के शहरों में भी होगा जमीन सर्वे, सम्राट कैबिनेट से हरी झंडी; गावों में नया खातियान, नक्शा हो रहा तैयार

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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सम्राट कैबिनेट ने बिहार के शहरी क्षेत्रों में जमीन सर्वे को मंजूरी दे दी है। इसके लिए नई नियमावली भी लाई गई है। दूसरी ओर, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का नया खातियान और नक्शा भी तैयार किया जा रहा है। 

बिहार के शहरों में भी होगा जमीन सर्वे, सम्राट कैबिनेट से हरी झंडी; गावों में नया खातियान, नक्शा हो रहा तैयार

बिहार में गांवों के बाद अब शहरों में भी जमीन सर्वे होगा। सम्राट कैबिनेट से इसकी हरी झंडी मिल गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) नियमावली, 2026 पर मुहर लगाई गई। इसके तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी विशेष भूमि सर्वेक्षण कराया जाएगा। बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूर किया गया। बता दें कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में बीते दो साल से जमीन सर्वे का काम चल रहा है।

कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने इस बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में रैयती और अन्य प्रकार की भूमि का नया खतियान और भू-नक्शा तैयार किया जा रहा है। अब शहरी क्षेत्रों में भी सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया जाएगा। इस दौरान कई ऐसे प्रावधान सामने आए, जिनमें संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई।

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भूमि सर्वे में नए प्रावधान

उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण कार्य में शत-प्रतिशत शुद्धता, पारदर्शिता और गति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नियमों में संशोधन किया गया है। इसके तहत कुछ पुराने प्रावधानों में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही कुछ नए प्रावधानों को भी शामिल किया गया है। वहीं, अप्रासंगिक नियमों को हटा दिया गया है। साथ ही जमीन सर्वे से जुड़े नए शब्दों की स्पष्ट परिभाषा भी तय की जाएगी ताकि भ्रम की स्थिति नहीं बने।

उन्होंने कहा कि सरकार का मानना है इन बदलावों से नगर निकाय क्षेत्रों सहित पूरे राज्य में जमीन सर्वे का काम अधिक आसान और तेज होगा। साथ ही भूमि अभिलेखों को आधुनिक और अधिक विश्वसनीय बनाने में मदद मिलेगी।

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जमीन अधिग्रहण में मुआवजा की नई दर

सम्राट कैबिनेट ने लोकहित की परियोजनाओं के लिए आपसी सहमति के आधार पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से बिहार रैयती भूमि क्रय नीति, 2026 को भी मंजूरी दी है। नई नीति के तहत शहरी क्षेत्रों में भूमि का मूल्य बाजार मूल्य अथवा सर्किल दर (एमवीआर), जो भी अधिक होगा, उसके दोगुने के आधार पर मुआवजा निर्धारित किया जाएगा।

वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह मूल्य बाजार मूल्य अथवा सर्किल दर, जो भी अधिक होगी, उसके चार गुने के बराबर होगा। इसके अतिरिक्त 10 प्रतिशत राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। खरीदी जाने वाली भूमि को स्टांप एवं पंजीयन शुल्क से भी मुक्त रखा जाएगा। माना जा रहा है कि बिहार में 11 नई सेटेलाइट टाउनशिप को विकसित करने के लिए रैयतों की जमीन इसी दर पर अधिग्रहित की जाएगी।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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