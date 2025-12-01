Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsland registry rate will increased three times in bihar new circle rate in January
बिहार में जमीन रजिस्ट्री तीन गुणा होगी मंहगी, जनवरी से नया सर्किल रेट

बिहार में जमीन रजिस्ट्री तीन गुणा होगी मंहगी, जनवरी से नया सर्किल रेट

संक्षेप:

सर्किल रेट बढ़ने का सबसे ज्यादा असर नगर निगम क्षेत्र पर पड़ेगा। जहां सबसे ज्यादा खरीद-बिक्री हो रही है, वहां सर्किल रेट बढ़ाया जाएगा, ताकि रजिस्ट्री विभाग को अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सके। एमवीआर पुनरीक्षण के लिए वार्डों की सड़कों की सूची तैयार हो रही है।

Mon, 1 Dec 2025 07:39 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार में जमीन रजिस्ट्री का नया सर्किल रेट यानी मार्केट वैल्यू रेट (एमवीआर) जनवरी में लागू होने की संभावना है। एमवीआर में बदलाव की प्रक्रिया जोर-शोर से चल रही है। पटना जिले की बात करें तो नगर निगम के सभी 75 वार्डों की जमीन और फ्लैट का मूल्यांकन किया जा रहा है। जिले के सभी नप और ग्रामीण क्षेत्र में भूमि के मूल्यांकन प्रक्रिया अंतिम दौर में है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक एमवीआर में बदलाव के बाद जमीन की रजिस्ट्री तीन गुणा तक महंगी हो सकती है। कम से कम दो सौ से तीन सौ सर्किल रेट बढ़ने की संभावना है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इसके लिए जिला निबंधन कार्यालय की ओर से इलाका वार रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जिला निबंधन कार्यालय के अधिकारियों के मुताबिक वर्ष 2013 से सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया है। हर इलाके में जमीन की कीमत कई गुणा बढ़ गई है। सर्किल रेट बढ़ने का सबसे ज्यादा असर नगर निगम क्षेत्र पर पड़ेगा। जहां सबसे ज्यादा खरीद-बिक्री हो रही है, वहां सर्किल रेट बढ़ाया जाएगा, ताकि रजिस्ट्री विभाग को अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सके। एमवीआर पुनरीक्षण के लिए वार्डों की सड़कों की सूची तैयार हो रही है। पुनरीक्षण होने से मौजों की संख्या भी बढ़ जाएगी।

चार मानकों पर हो रहा है पुनरीक्षण

● बाजार दर के अनुसार नया मार्केट वैल्यू रेट तैयार किया जा रहा है

● ऐसे वार्ड जहां पर एमवीआर और प्रचलित बाजार दर में अधिक अंतर है

● एमवीआर में भूमि का वर्गीकरण 2017 के अनुसार किया जाएगा

● औद्योगिक क्षेत्र की अलग श्रेणी तैयार की जा रही है

वर्तमान बाजार दर से हो रहा मूल्यांकन

नये साल में जनवरी या फरवरी से सर्किल रेट लागू करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए सभी वार्ड वार जमीन के रेट की समीक्षा हो रही है। हर दिन रिपोर्ट भी तैयार कर विभाग को भेजी जाती है। इसे जल्द लागू कर दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:बिहार विधानसभा के सत्र का आगाज, 243 विधायक लेंगे शपथ; स्पीकर के लिए भी नामांकन
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Bihar Top News Bihar News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।