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काम की बात: बुजुर्गों को घर बैठे जमीन रजिस्ट्री की सुविधा शुरू, बिहार से बाहर रहने वाले भी ऐप से करा सकेंगे निबंधन

By Jayesh Jetawat
हिन्दुस्तान टीम, पटना/हाजीपुर
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बिहार में बुजुर्गों को घर बैठे जमीन निबंधन की सुविधा शुरू हो गई है। 75 साल और उससे ऊपर की आयु के लोगों को यह सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार से बाहर रहने वाले सभी लोगों को भी डिजिटल निबंधन का विकल्प दिया जाएगा। 

बुजुर्गों को घर बैठे जमीन रजिस्ट्री की सुविधा शुरू, बिहार से बाहर रहने वाले भी ऐप से करा सकेंगे निबंधन

बिहार में अब 75 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग नागरिकों को जमीन या संपत्ति के निबंधन की सुविधा घर बैठे ही मिलेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित जिला निबंधन कार्यालय से राज्य की अत्याधुनिक डिजिटल एवं पेपरलेस निबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने होम रजिस्ट्रेशन, भूमि संबंधी ऑनलाइन जांच, पेपरलेस निबंधन एवं जीआईएस तकनीक से स्थल निरीक्षण सेवा की शुरुआत की। सीएम ने कहा कि बिहार से बाहर रहने वाले हर आयु वर्ग के लोगों को भी ऐप के जरिए डिजिटल निबंधन की सुविधा दी जाएगी।

सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार डिजिटल शासन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज से होम रजिट्रेशन की सुविधा बिहार के लाखों बुजुर्गों को उनके घर पर उपलब्ध कराई जा रही है। पेपरलेस निबंधन प्रणाली की सुविधा 80 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को उपलब्ध कराई जानी थी। इस सेवा में अब उम्र सीमा कम की गई है। अब 75 साल से अधिक आयु के नागरिकों को भी घर बैठे उपलब्ध करायी जाएगी।

बिहार से बाहर रहने वालों को डिजिटल निबंधन की सुविधा

सीएम ने कहा कि सरकार का उद्देश्य आम नागरिकों का जीवन आसान तथा सरकारी सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाना है। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि आपसी बंटवारे और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए राज्य से बाहर रहने वाले लोगों को भी ऐप के माध्यम से डिजिटल निबंधन की सुविधा दी जाए। निबंधन कार्यालयों में आने वाले लोगों के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

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डिजिटल प्रणाली से भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी : सम्राट

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि नई डिजिटल प्रणाली के तहत अब भूमि निबंधन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन एवं पेपरलेस होगी। कागजी कार्रवाई में कमी आने से समय की बचत होगी तथा लोगों को निबंधन कार्यालय के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए होम रजिट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से यह सेवा प्राप्त करने वाले 83 वर्षीय अवधेश कुमार के निबंधन प्रक्रिया का लाइव प्रदर्शन किया गया। मौके पर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी एवं बिजेंद्र प्रसाद यादव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री मदन सहनी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री संजय कुमार सिंह, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, समेत जिले के विधायक और वरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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इन सेवाओं की शुरुआत

  • होम रजिस्ट्रेशन
  • भूमि संबंधी ऑनलाइन जांच
  • पेपरलेस निबंधन
  • जीआईएस तकनीक से स्थल निरीक्षण सेवा

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सेवा के तहत यह सुविधा भी

  • आवेदकों को निबंधन से जुड़े दस्तावेज व्हाट्सएप एवं ई-मेल से भी दिये जाएंगे
  • भूमि की खरीद-बिक्री से पहले उसकी वास्तविक स्थिति की पुष्टि की जाएगी
  • राज्य से बाहर रहने वाले लोगों को भी ऐप से डिजिटल निबंधन की सुविधा शुरू होगी

इसका फायदा

  • खरीदारों के हित सुरक्षित होंगे, विवादों में कमी आएगी
  • कागजी कार्रवाई में कमी आने से समय की बचत होगी
  • निबंधन कार्यालय का अनावश्यक चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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