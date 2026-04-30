काम की बात: जमीन और मकान के निबंधन में गलती सुधारना अब आसान, नई एसओपी में तय हो गई डेडलाइन
बिहार में जमीन और मकानों के निबंधन में गड़बड़ी सुधारने की प्रक्रिया और आसान कर दी गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने डेडलाइन तय कर अफसरों की जिम्मेदारी सुनिश्चित कर दी है। इस संबंध में निबंधन विभाग की ओर से नई एसओपी जारी की गई है।
जमीन या मकान निबंधन में हुई डिजिटल गलती सुधारने की समय सीमा तय कर दी गई है। अलग-अलग स्तर पर सुधार के लिए 3 से 7 दिनों का समय दिया गया है। सभी स्तरों पर गलती 22 दिनों के भीतर हर हाल में सुधार दी जाएगी। इससे लोगों की जमीन और मकान निबंधन में तकनीकी गलती संबंधी परेशानी स्वत: दूर हो जायेगी। हालांकि मूल दस्तावेज में गलती सुधार के लिए सुधारात्मक या कैंसिल डीड तैयार कराना होगा।
इस मामले पर मद्य निषेघ, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी है। उप निबंधन महानिरीक्षक डॉ. संजय कुमार ने सभी प्रमंडलीय सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सभी जिला अवर निबंधक, सभी अवर निबंधक और प्रोजेक्ट मैनेजर को पत्र भेजा है। एसओपी को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसका अनुपालन सभी निबंधन कार्यालयों को अनिवार्य रूप से करना होगा।
इन गलतियों में हो सकेगा सुधार
एसओपी में कहा गया है कि क्षेत्रीय निबंधन कार्यालयों के स्तर से निबंधित दस्तावेजों के डिजिटलीकृत अभिलेख से संबंधित लिपिकीय, स्कैनिंग, अपलोडिंग या डेटा इंट्री में हुई मानवीय या तकनीकी त्रुटियों को पारदर्शी तरीके से सुधारने की अनुमति दी गई है। इसमें टाइपिंग, अंक, नाम, खाता, खेसरा आदि की गलती, पीडीएफ अपलोड करते समय पेज कटना, अस्पष्ट इमेज, गलत दस्तावेज अपलोड, पृष्ठों की गलत स्कैनिंग, एक निबंधित दस्तावेज का पेज दूसरे निबंधित दस्तावेज के पेज में अपलोड करने जैसी गलतियों को सुधारा जा सकेगा। अभिलेख, हार्ड कॉपी और स्कैन पीडीएफ का मिलान मूल निबंधित दस्तावेज से किया जाएगा।
अफसरों की जिम्मेदारी तय
निबंधन पदाधिकारी को प्रांरभिक जांच कर रिपोर्ट देने की समयसीमा 7 दिन तय की गई है। प्रमंडलीय सहायक निबंधन महानिरीक्षक के स्तर पर भौतिक सत्यापन, अनुमोदन और आदेश पारित करने की समय सीमा 7 दिनों की है। विभागीय प्रभारी पदाधिकारी की जिम्मेदारी है कि प्राप्त लिखित या डिजिटल आदेश 3 कार्य दिवस के अंदर आगे बढ़ा देंगे। सिस्टम इंटीग्रटर (एसआई) सुरक्षित डिजिटल संशोधन 5 कार्य दिवस के अंदर अपडेट (संधारण) कर लेंगे।
मूल और संशोधित पीडीएफ दोनों सुरक्षित रखे जाएंगे। एसआई द्वारा प्रत्येक संशोधन की रिपेार्ट त्रैमासिक रूप से विभाग को भेजी जाएगी। वार्षिक आईटी ऑडिट भी अनिवार्य होगा। पूरक दस्तावेज के मामले में सुधारात्मक या कैंसिल डीड को अलग दस्तावेज के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। मूल दस्तावेज में प्रत्यक्ष परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
इन पर रोक
मूल पंजीकरण संख्या, तारीख एवं पक्षकार की विधिक स्थिति में प्रत्यक्ष परिवर्तन पर रोक रहेगी। सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का डेटा संशोधन वर्जित होगा। आईटी सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन दंडनीय होगा।
(हिन्दुस्तान ब्यूरो की रिपोर्ट)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।