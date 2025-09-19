जमीन में काला धन खपा रहे माफिया, नेपाल से सटे जिले टारगेट पर; रजिस्ट्री ऑफिस की मिलीभगत?

निबंधन कार्यालयों से लेकर क्रेता-विक्रेताओं को नोटिस भेजा जा रहा है। संदिग्ध सौदों में उनकी भूमिका मिलने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हो सकती है। 0 लाख से अधिक के सौदों की जानकारी आयकर विभाग को उपलब्ध ही नहीं कराई।

बिहार के सीमावर्ती इलाकों में जमीन रजिस्ट्री के जरिए बड़े पैमाने पर काले धन का निवेश हो रहा है। आयकर विभाग के मुताबिक रजिस्ट्री कार्यालयों की मिलीभगत से टैक्स चोरी भी हो रही है। आयकर विभाग के हाल ही में सीमावर्ती जिलों के अवर निबंधन कार्यालयों में कराये गये सर्वे में इसका खुलासा हुआ है। विभाग ने जमीन खरीद-फरोख्त में ऐसे सैकड़ों संदिग्ध लेन-देन चिह्नित करते हुए उनकी जांच शुरू कर दी है।

इन मामलों में संबंधित निबंधन कार्यालयों से लेकर क्रेता-विक्रेताओं को नोटिस भेजा जा रहा है। संदिग्ध सौदों में उनकी भूमिका मिलने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हो सकती है। आयकर विभाग इन सौदों के लेकर काफी सख्त है क्योंकि बगैर पैन के भी रजिस्ट्री हुई है। कुछ में डुप्लीकेट पैन का इस्तेमाल किया गया है।

सीमावर्ती जिलों के कई आयकर कार्यालयों का हुआ सर्वे आयकर विभाग के मुताबिक, हाल ही में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी और सीतामढ़ी जिलों के अवर निबंधन कार्यालयों का सर्वे किया था। इस दौरान कई मामलों में अमान्य और डुप्लीकेट पैन नंबरों का इस्तेमाल पाया गया। कई मामलों में जमीन रजिस्ट्री को लेकर दी गयी जानकारी भी गलत मिली। जांच में पता चला है कि कई निबंधन कार्यालयों ने 30 लाख से अधिक के सौदों की जानकारी आयकर विभाग को उपलब्ध ही नहीं कराई। जबकि, हर साल के अंत में आयकर विभाग को अनिवार्य रूप से एसएफटी (स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंसियल ट्रांजेक्शन) का ब्योरा देना होता है।