4 बीघा-13 कट्ठा की सरकारी झील गायब? सीओ-आरओ-कर्मचारी ने मलाई खाई; 3 सस्पेंड, 8 रडार पर
चार बीघा 13 कट्ठा 10 धूर गैरमजरूआ खास (झील) भूमि पर प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा मिट्टी भरकर अवैध रूप से खरीद-बिक्री की जा रही है। इसमें कई सीओ, आरओ की संलिप्तता उजागर हुई है।
बिहार के दरभंगा में अफसर और कर्मियों की सांठगांठ से भू माफिया ने 4 बीघा, 13 कट्ठा, 10 धूर में फैली सरकारी झील को दस्तावेज से गायब करके बेच दिया। मामला उजागर होने के बाद डीएम ने कड़ी कार्रवाई की है। इसमें कई अफसरों के साथ राजस्व कर्मचारियों पर गाज गिरी है। कई अन्य कर्मी भी कार्रवाी की जद में आ सकते हैं। डीएम के ऐक्शन से हड़कंप मच गया है।
डीएम कौशल कुमार ने सरकारी भूमि सुरक्षा एवं राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन राजस्व कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही मामले में दोषी पाए गए आठ राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रपत्र क गठित करने का निर्देश भी दिया है। मामला सदर अंचल के खोजकीपुर मौजा स्थित गैरमजरूआ खास (झील) भूमि का अवैध रूप से दाखिल-खारिज कर रैयती जमाबंदी कायम किए जाने का है।
मिट्टी भराई से मामला सामने आया
डीएम ने बताया कि जिला प्रशासन को सूचना प्राप्त हुई थी कि सदर अंचल के खोजकीपुर मौजा, थाना संख्या 600 अंतर्गत स्थित चार बीघा 13 कट्ठा 10 धूर गैरमजरूआ खास (झील) भूमि पर प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा मिट्टी भरकर अवैध रूप से खरीद-बिक्री की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल इसकी विस्तृत एवं निष्पक्ष जांच कराने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि मामले की तथ्यात्मक जांच के लिए अपर समाहर्त्ता की अध्यक्षता में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर को शामिल करते हुए द्विसदस्यीय जांच दल का गठन किया गया।
27 फर्जी दाखिल-खारिज
जांच दल को पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कर दोषी पदाधिकारियों एवं कर्मियों की पहचान करते हुए संयुक्त प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। जांच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में यह स्पष्ट पाया गया कि तत्कालीन सदर सीओ, सदर राजस्व अधिकारी तथा संबंधित राजस्व कर्मचारियों द्वारा कुत्सित भावना से सरकारी भूमि के 27 मामलों में दाखिल-खारिज कर रैयती जमाबंदी कायम कर दी गई। डीएम ने दोषी पाए जाने पर सदर अंचल के राजस्व कर्मचारी चन्दन कुमार शर्मा, राजस्व कर्मचारी (वर्तमान में जाले अंचल, प्रतिनियुक्ति पर बहेड़ी अंचल) नन्द लाल दास तथा राजस्व कर्मचारी नेहाल कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कई अधिकारी, कर्मी हो चुके हैं रिटायर
इसके अतिरिक्त डीएम ने मामले में दोषी पाए गए तत्कालीन सदर सीओ अरुण कुमार सक्सेना (वर्तमान में सेवानिवृत्त), तत्कालीन सदर सीओ इन्द्रसान साह (वर्तमान में सेवानिवृत्त), तत्कालीन सदर सीओ रंधीर कुमार (वर्तमान में सीओ, गौनाहा, पश्चिम चम्पारण), राजस्व अधिकारी विनीत चित्रा, तत्कालीन राजस्व कर्मचारी बबन पाल (प्रोन्नति के उपरांत अन्य जिले में पदस्थापित), तत्कालीन राजस्व कर्मचारी राधेश्याम चौधरी (सेवानिवृत्त), तत्कालीन राजस्व कर्मचारी भरत कुमार (सेवानिवृत्त), तत्कालीन राजस्व कर्मचारी पूर्णानन्द झा (सेवानिवृत्त) के विरुद्ध प्रपत्र क गठित करने का निर्देश दिया है।
नक्शा से गायब कर दिया
भू माफिया ने पहले इस झील को सरकारी दस्तावेज से गायब करने की साजिश रची। दस्तावेजों में हेराफेरी करके झील के नेचर को बदल दिया गया। उसे सामान्य भूमि बताकर फर्जी रिकॉर्ड कायम कर दिया गया। बाद में जमीन को टुकड़ों में बांटकर 27 लोगों के नाम पर जमाबंदी कायम कर दी गई।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें