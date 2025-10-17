पटना से गांव तक जमीन, 40 लाख का सोना, 99 के स्वामी; बीजेपी के सम्राट कितने अमीर, पढ़ाई कितनी

संक्षेप: Bihar Election: सम्राट चौधरी के पास करीब 99 लाख रुपए की चल संपत्ति और करोड़ों की अचल संपत्ति है, जो उन्हें विरासत में मिली है। उनकी पत्नी कुमारी ममता को करीब 27 लाख 89 हजार रुपए की चल संपत्ति है और करीब 65.5 लाख की अचल संपत्ति पटना में है।

Bihar Chunav: बिहार विधानसभा लड़ रहे निवर्तमान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने 164-तारापुर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। उनकी पढ़ाई को लेकर बार बार सियासी बहस होती रहती है। जान लेते हैं कि उन्होंने अपने शपथ पत्र में पढ़ाई और संपत्ति को लेकर क्या खुलासा किया है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर अक्सर सम्राट चौधरी शिक्षा पर सवाल उठाते हैं।

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके सम्राट चौधरी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। पीएफसी कामराज विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। नामांकन के लिए दाखिल हलफनामा के अनुसार सम्राट चौधरी के पास करीब 99 लाख रुपए की चल संपत्ति और करोड़ों की अचल संपत्ति है, जो उन्हें विरासत में मिली है। उनकी पत्नी कुमारी ममता को करीब 27 लाख 89 हजार रुपए की चल संपत्ति है और करीब 65.5 लाख की अचल संपत्ति पटना में है, हालांकि हलफनामे में उसका मार्केट वैल्यू काफी ज्यादा बताया गया है।

हलफनामे के मुताबिक सम्राट चौधरी को 200 ग्राम का स्वर्णाभूषण है, जिसकी कीमत 20 लाख है। वे 7 लाख रुपए के बोलेरो नियो वाहन के स्वामी हैं। उनकी पत्नी को भी 200 ग्राम स्वर्णाभूषण है जिसकी कीमत 20 लाख रुपए है। इसके अलावा उनके पास 500 ग्राम चांदी भी है जिसकी कीमत 75000 रुपए है। सम्राट चौधरी के उपर दो मामले दर्ज हैं।

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को तारापुर अनुमंडल कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। डिप्टी सीएम ने एसडीओ तारापुर सह निर्वाची पदाधिकारी राकेश कुमार रंजन के समक्ष नामांकन पर्चा भरा। नामांकन के समय सम्राट चौधरी के साथ टिकट से वंचित हुए जदयू विधायक राजीव कुमार सिंह भी साथ थे। नामांकन पर्चा भरने के बाद उन्होंने तारापुर नगर क्षेत्र के गाजीपुर ईदगाह मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित किया।