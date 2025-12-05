लैंड फ्रॉड करने वालों की खैर नहीं, बालू माफिया पर कसेगी नकेल; गृह मंत्री सम्राट चौधरी का ऐलान

Hindustan Hindi News
डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होने कहा कि जमीन खरीद-फरोख्त में फर्जीवाड़ा करने वालों की पहचान की जाएगी। और अवैध खनन पर नजर रखने के लिए रियल-टाइम निगरानी तंत्र विकसित किया जाएगा।

Dec 05, 2025 10:29 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार में जमीन और बालू माफियाओं पर सख्ती बढ़ने लगी है। उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने फर्जीवाड़ा कर जमीन की खरीद-बिक्री करने वालों की पहचान के लिए विशेष तंत्र बनाने का निर्देश दिया है। ऐसे लोगों को चिह्नित कर उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होगी। साथ ही अवैध खनन पर नजर रखने को लेकर भी रियल-टाइम निगरानी तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्री ने शुक्रवार को सरदार पटेल भवन स्थित गृह विभाग में बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए सरकार जमीन माफिया, बालू माफिया और शराब माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। बिहार अपराधियों के लिए नहीं है। जो यहां रहकर कानून तोड़ने की कोशिश करेगा, उसे या तो सुधरना होगा या राज्य छोड़ना होगा। गृह मंत्री ने साफ संदेश दिया कि कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य में छेड़खानी पर अंकुश लगाने के लिए अभय ब्रिगेड का गठन किया गया है। यह विशेष बल स्कूल-कॉलेज के आसपास, बाजार क्षेत्रों और संवेदनशील स्थानों पर सक्रिय रहकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और किसी भी तरह की उत्पीड़न की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करेगा। साथ ही अधिकारियों को बिहार की यातायात व्यवस्था को दुरस्त करने का निर्देश दिया है।