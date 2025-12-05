लैंड फ्रॉड करने वालों की खैर नहीं, बालू माफिया पर कसेगी नकेल; गृह मंत्री सम्राट चौधरी का ऐलान

संक्षेप: डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होने कहा कि जमीन खरीद-फरोख्त में फर्जीवाड़ा करने वालों की पहचान की जाएगी। और अवैध खनन पर नजर रखने के लिए रियल-टाइम निगरानी तंत्र विकसित किया जाएगा।

बिहार में जमीन और बालू माफियाओं पर सख्ती बढ़ने लगी है। उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने फर्जीवाड़ा कर जमीन की खरीद-बिक्री करने वालों की पहचान के लिए विशेष तंत्र बनाने का निर्देश दिया है। ऐसे लोगों को चिह्नित कर उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होगी। साथ ही अवैध खनन पर नजर रखने को लेकर भी रियल-टाइम निगरानी तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्री ने शुक्रवार को सरदार पटेल भवन स्थित गृह विभाग में बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए सरकार जमीन माफिया, बालू माफिया और शराब माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। बिहार अपराधियों के लिए नहीं है। जो यहां रहकर कानून तोड़ने की कोशिश करेगा, उसे या तो सुधरना होगा या राज्य छोड़ना होगा। गृह मंत्री ने साफ संदेश दिया कि कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।