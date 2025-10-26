Hindustan Hindi News
भूमिहीन को जमीन, बेघरों को मकान, फसल खरीद की गारंटी; माले ने जारी किया परिवर्तन संकल्प पत्र

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाकपा-माले ने परिवर्तन संकल्प पत्र जारी किया। जिसमें भूमिहीन को जमीन, बेघरों को मकान, फसल खरीद की गारंटी समेत कई वादे किए गए हैं। इसके अलावा महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये, वृद्धावस्था पेंशन प्रतिमाह 1500 रुपये शामिल है।

Sun, 26 Oct 2025 11:26 PMsandeep हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
भाकपा माले ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रविवार को विधायक आवास स्थित पार्टी कार्यालय में परिवर्तन संकल्प पत्र जारी किया। इसके जरिये भूमिहीनों और बेघरों को ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डिसमिल और शहरी इलाकों में 3 डिसमिल जमीन-मकान देने, फसलों की सरकारी खरीद और उचित दाम की गारंटी सहित कई वायदे किए हैं। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य, राज्य सचिव कुणाल, एपवा की महासचिव मीना तिवारी, सांसद सुदामा प्रसाद, प्रभात कुमार चौधरी ने इसे संयुक्त रूप से जारी किया।

इस मौके पर भट्टाचार्य ने पार्टी के 12 निवर्तमान विधायकों की रिपोर्ट कार्ड की जानकारी दी। बताया कि इस बार पार्टी 20 सीटों पर पूरे जोश के साथ चुनाव लड़ रही है। उन्होंने परिवर्तन संकल्प पत्र को बिहार के परिवर्तन के संकल्प का दृष्टिपत्र करार दिया। भाकपा माले ने परिवर्तन संकल्प पत्र में किसानों और ग्रामीण मजदूरों के कर्ज माफी, वंचित समुदायों को 65 प्रतिशत आरक्षण और इसे 9वीं अनुसूची में दर्ज कराने की पहल, बंदोपाध्याय आयोग की सिफारिशें लागू कर 21 लाख एकड़ जमीन का वितरण करने, महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये, वृद्धावस्था पेंशन प्रतिमाह 1500 रुपये, दिव्यांगजनों को प्रतिमाह 3000 रुपये देने और दैनिक मजदूरी 600 रुपये करने का वायदा किया।

बटाईदारों को पहचान-पत्र, कृषि बाजार समितियों को पुनः सक्रिय करने, कृषि आधारित उद्योग-धंधों पर जोर देने, बिजली, राशन और पेंशन जैसी बुनियादी जरूरतों की गारंटी करने, 2 लाख रुपये तक के सभी कर्जों की माफी का संकल्प लिया। आशा, ममता, रसोइया, जीविका, सफाईकर्मी और नियोजन कर्मियों को न्यूनतम मानदेय व सरकारी दर्जा, प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए निदेशालय व राज्यवार सहायता केंद्र, पुरानी पेंशन की बहाली, माइक्रो फाइनेंस शोषण पर नियंत्रण और गरीब महिलाओं के कर्ज माफी, स्वरोजगार के लिए ब्याजमुक्त ऋण और मातृत्व अवकाश की गारंटी, सभी रिक्त पदों पर तत्काल बहाली, समान शिक्षा प्रणाली और निजी शिक्षा पर नियंत्रण शामिल है।

इसके अलावा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और सच्चर कमेटी की सिफारिशों पर अमल की बातें भी कही। बाढ़, सुखाड़ नियंत्रण के लिए टिकाऊ समाधान और अवैध खनन पर रोक,हर पंचायत में डॉक्टर और दवा के साथ सुसज्जित स्वास्थ्य केंद्र, फुटपाथ दुकानदारों की आजीविका की सुरक्षा और वेंडिंग जोन की गारंटी, शराबबंदी कानून की समीक्षा और न्यायपूर्ण नीति और महंगाई पर नियंत्रण सहित अन्य संकल्प लिए हैं।