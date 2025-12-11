लालू परिवार को 5 दिनों की राहत, लैंड फॉर जॉब केस में 15 दिसंबर को होगी सुनवाई

संक्षेप: Land For Job Case: विशेष सीबीआई जज विशाल गोगने की अदालत में सीबीआई ने कहा कि मामले में 103 आरोपी हैं। इनमें से चार की मौत हो चुकी है। अभी सभी आरोपियों को लेकर दस्तावेज तैयार नहीं हुए हैं। अदालत ने सीबीआई के आग्रह के मद्देनजर सुनवाई को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी थी।

Land For Job Case: आज दिल्ली की एक अदालत में चर्चित लैंड फॉर जेब केस में अहम सुनवाई हुई है। इस केस में लालू परिवार को 5 दिनों की बड़ी राहत मिल गई है। अब 15 नवंबर को केस की अगली सुनवाई होगी। इससे पहले राउज एवेन्यू अदालत ने बुधवार को राजद प्रमुख व पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों व अन्य आरोपियों से जुड़े कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में आरोप तय करने पर अपना आदेश एक फिर टाल दिया। था।

आपको बता दे कि इस मामले में 8 दिसंबर को सुनवाई के दौरन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य से जुड़े कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाले में विभिन्न आरोपियों की स्थिति की पुष्टि के लिए अदालत से समय मांगा था। विशेष सीबीआई न्यायाधीश विशाल गोगने इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं कि क्या आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। न्यायाधीश ने चार दिसंबर को सीबीआई को मामले में आरोपियों की स्थिति के संबंध में एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। मामले के 103 आरोपियों में से चार की मृत्यु हो चुकी है।

न्यायाधीश ने आठ दिसंबर को कहा थाा कि सीबीआई की ओर से पिछले आदेश के अनुसार विभिन्न आरोपियों की स्थिति की पुष्टि के लिए कुछ समय मांगा गया है। सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित जाती है। इसके बाद 10 नवंबर को भी सुनवाई टल गई थी। सीबीआई ने कथित घोटाले के संबंध में लालू प्रसाद, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए थे।

क्या हैं आरोप अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र के ग्रुप-डी श्रेणी में नियुक्तियां लालू प्रसाद के रेल मंत्री के रूप में 2004 से 2009 के कार्यकाल के दौरान की गई थीं। इसके बदले में नियुक्तियों में शामिल लोगों द्वारा राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख के परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर उपहार में दी गई या हस्तांतरित की गई भूमि का इस्तेमाल किया गया था।