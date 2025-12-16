3.41 करोड़ के जमीन दस्तावेज, 8 लाख का सोना; भवन निर्माण निदेशक के ठिकानों पर SVU की रेड

संक्षेप: भवन निर्माण विभाग के निदेशक गजाधर मंडल के खिलाफ आय से 2 करोड़ 82 लाख 61 हजार रुपये अधिक संपत्ति गैरकानूनी और नाजायज तरीके से अर्जित करने के आरोप में कांड संख्या 27/2025 दर्ज किया गया। उनके चार ठिकानों पर एसवीयू ने छापेमारी की है। जिसमें अकूत संपत्ति मिली है।

विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) की छापेमारी में भवन निर्माण विभाग के निदेशक, गुणवत्ता अनुश्रवण (उत्तर), दरभंगा गजाधर मंडल के पास अकूत संपत्ति मिली है। उनके ठिकानों से 3 करोड़ 41 लाख 81 हजार रुपये के 16 जमीनों के दस्तावेज मिले हैं। वहीं, गजाधर मंडल एवं उनकी पत्नी के नाम से 30.80 लाख रुपये के एफडी व शेयर, 8 लाख के सोना एवं चांदी के जेवरात और नकद 1,88,500 रुपये जब्त किए गए हैं। इसके अलावा अभियुक्त गजाधर मंडल के द्वारा एलआईसी, स्टार हेल्थ आदि में भी निवेश का पता चला है, जिसका अनुसंधान किया जा रहा है। मंगलवार को एसवीयू ने गजाधर मंडल के पटना एवं भागलपुर स्थित चार ठिकानों पर सुबह-सुबह छापेमारी की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इनमें भागलपुर के पीरपैंती के बाखरपुर स्थित गजाधर मंडल के आवास, भागलपुर के सबौर स्थित गंगोत्री अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 302 में तथा पटना के शास्त्रीनगर स्थित निदेशक, गुणवत्ता अनुश्रवण (उत्तर) भवन निर्माण विभाग का कार्यालय सह केंद्रीय प्रयोगशाला भवन एवं एजी कॉलोनी स्थित उषा रेजिडेंसी स्थित फ्लैट में छापेमारी शामिल है। इसके पहले उनके खिलाफ एसवीयू थाना में गजाधर मंडल के खिलाफ आय से 2 करोड़ 82 लाख 61 हजार रुपये अधिक संपत्ति गैरकानूनी और नाजायज तरीके से अर्जित करने के आरोप में कांड संख्या 27/2025 दर्ज किया गया।

एसवीयू के अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) पंकज कुमार दराद ने बताया कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किए जाने के बाद पुलिस उपाधीक्षक बिन्देश्वर प्रसद को कांड का अनुसंधानकर्ता नियुक्त किया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सरकारी सेवा में रहते हुए गलत तरीके से गजाधर मंडल ने अकूत संपत्ति अर्जित की है, जो कि उनके द्वारा प्राप्त वेतन एवं अन्य ज्ञात स्रोतों की तुलना में बहुत ही अधिक है।