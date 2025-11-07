Hindustan Hindi News
बगैर जमाबंदी और होल्डिंग के भी हो सकेगी जमीन की खरीद-बिक्री, हाईकोर्ट का आदेश SC से रद्द

बगैर जमाबंदी और होल्डिंग के भी हो सकेगी जमीन की खरीद-बिक्री, हाईकोर्ट का आदेश SC से रद्द

संक्षेप: सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि बगैर जमाबंदी और होल्डिंग के जमीन की खरीद और बिक्री नहीं हो सकती है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को इस मामले पर अहम फैसला सुनाया।

Fri, 7 Nov 2025 06:57 PMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, विधि संवाददाता, पटना
बिहार में अब बगैर जमाबंदी और होल्डिंग के जमीन की खरीद-बिक्री हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि बगैर जमाबंदी और होल्डिंग के जमीन की खरीद और बिक्री नहीं हो सकती है। शीर्ष अदालत ने बिहार सरकार के 10 अक्टूबर 2019 को निबंधन नियमावली के नियम 19 में किए गए संशोधन को भी निरस्त करने का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने विधि आयोग से अनुरोध किया कि वह इस मुद्दे पर विस्तार से जांच करे और केंद्र, राज्यों और अन्य सभी हितधारकों के साथ-साथ सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के विशेषज्ञों से परामर्श करे और कोर्ट की ओर से उजागर किए गए मुद्दे पर एक रिपोर्ट तैयार करे।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जोयमाल्या बागची की खंडपीठ ने शुक्रवार को समीउल्लाह की ओर से दायर एसएलपी (सीविल) पर सुनवाई के बाद अपना 34 पेज का फैसला दिया। आवेदक की ओर से वरीय अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा और अधिवक्ता विश्वजीत कुमार मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने निबंधन नियमावली में संशोधन किया था। उसके तहत जमीन की खरीद बिक्री और दान तभी हो सकती है, जब जमीन बेचने वाले एवं दान देने वाले के नाम से जमाबंदी या होल्डिंग कायम हो।

इसमें कहा गया कि राज्य सरकार के संशोधन के बाद किसी भी जमीन को बेचने या दान करने के लिए डीड का निबंधन तभी हो सकेगा जब तक कि जमीन बिक्री करने वाले या जमीन को दान करने वाले के नाम से जमीन का जमाबंदी एवं होल्डिंग कायम हो। निबंधन नियमावली में किए गए इस संशोधन के बाद निबंधन पदाधिकारी अचल संपत्ति के बिक्री /दान के लिये पेश दस्तावेज का निबंधन कराने के पूर्व उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि जमीन बिक्री या दान करने वाले के नाम से जमीन का जमाबंदी/होल्डिंग कायम है। जमाबंदी/होल्डिंग के नहीं होने पर वे निबंधन से इनकार कर सकते थे।

9 अक्टूबर को निबंधन नियमावली में किए गए संशोधन को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सही करार देते हुए संशोधन को चुनौती देने वाली आधा दर्जन याचिकाओं को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने 21 पेज के फैसले में राज्य सरकार के संशोधन को सही करार दिया था। फिर हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई।

कोर्ट ने संशोधन आदेश पर 13 मई 2024 को रोक लगाते समय कहा था कि संशोधन की तारीख के बाद किए गए जमीन निबंधन इस केस के अंतिम फैसला पर निर्भर करेगा। संशोधन के पूर्व निबंधन पदाधिकारी दस्तावेज को निबंधन करने इनकार नहीं कर सकते थे। निबंधन करने के पूर्व सही और गलत देखने का अधिकार निबंधन पदाधिकारी को नहीं था। सही और गलत ठहराने के अधिकार संबंधित सिविल कोर्ट को था।

