कर्पूरी जयंती पर लालू की चिट्ठी फिर चर्चा में, जदयू ने तेजस्वी से पूछा- उस पत्र का जवाब कब देंगे

संक्षेप: नीरज कुमार ने कहा है कि जननायक की उपाधि का दावा करने वाले तेजस्वी यादव आपने कर्पूरी ठाकुर से सीखने सी बात तो की लेकिन उस पत्र का जवाब कब देंगे जो तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ने लालू प्रसाद यादव को लिखा था।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जननायक की उपाधि से विभूषित भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती पर राजनीति उफान पर है। जदयू ने राजद को उस चिठ्ठी की याद दिलाकर छेड़ दिया है जो लालू यादव ने विधानसभा उपाध्यक्ष को लिखा था। लालू यादव पर कर्पुरी ठाकुर को अपमानित करने का आरोप लगाते हुए जनता दल युनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को आड़े हाथो लिया है।

जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर एक बार फिर पुरानी चिट्ठी शेयर किया है। पत्र के साथ लिखा है कि जननायक की उपाधि का दावा करने वाले तेजस्वी यादव आपने कर्पूरी ठाकुर से सीखने सी बात तो की लेकिन उस पत्र का जवाब कब देंगे जो तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ने लालू प्रसाद यादव को लिखा था। और जिसके उत्तर में लालू जी ने कर्पूरी जी का अपमान किया था। सवाल आज भी कायम है।

कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर राज्य के सभी जिलों में जननायक को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके पैत्रिक गांव कर्पूरी ग्राम पहुंचे जहां उनके जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाया गया। सीएम ने मेमोरियल पार्क में जननायक की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की और उनके के की दो किताबों का लोकार्पण भी किया। सीएम ने उस झोपड़ी का भी निरीक्षण किया जिसे जननायक की याद के तौर पर संरक्षित रखा गया है। पटना में पूर्व सीएम की प्रतिमा पर विभिन्न राजनैतिक दलों ने माल्यार्पण किया।