कर्पूरी जयंती पर लालू की चिट्ठी फिर चर्चा में, जदयू ने तेजस्वी से पूछा- उस पत्र का जवाब कब देंगे

संक्षेप:

नीरज कुमार ने कहा है कि जननायक की उपाधि का दावा करने वाले तेजस्वी यादव आपने कर्पूरी ठाकुर से सीखने सी बात तो की लेकिन उस पत्र का जवाब कब देंगे जो तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ने लालू प्रसाद यादव को लिखा था।

Jan 24, 2026 05:49 pm IST
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जननायक की उपाधि से विभूषित भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती पर राजनीति उफान पर है। जदयू ने राजद को उस चिठ्ठी की याद दिलाकर छेड़ दिया है जो लालू यादव ने विधानसभा उपाध्यक्ष को लिखा था। लालू यादव पर कर्पुरी ठाकुर को अपमानित करने का आरोप लगाते हुए जनता दल युनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को आड़े हाथो लिया है।

जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर एक बार फिर पुरानी चिट्ठी शेयर किया है। पत्र के साथ लिखा है कि जननायक की उपाधि का दावा करने वाले तेजस्वी यादव आपने कर्पूरी ठाकुर से सीखने सी बात तो की लेकिन उस पत्र का जवाब कब देंगे जो तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ने लालू प्रसाद यादव को लिखा था। और जिसके उत्तर में लालू जी ने कर्पूरी जी का अपमान किया था। सवाल आज भी कायम है।

कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर राज्य के सभी जिलों में जननायक को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके पैत्रिक गांव कर्पूरी ग्राम पहुंचे जहां उनके जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाया गया। सीएम ने मेमोरियल पार्क में जननायक की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की और उनके के की दो किताबों का लोकार्पण भी किया। सीएम ने उस झोपड़ी का भी निरीक्षण किया जिसे जननायक की याद के तौर पर संरक्षित रखा गया है। पटना में पूर्व सीएम की प्रतिमा पर विभिन्न राजनैतिक दलों ने माल्यार्पण किया।

राजद कार्यालय में भी कर्पूरी जयंती समारोह का आयोजन किया गया। तेजस्वी यादव समेत पार्टी नेताओं ने पूर्व सीएम को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर जमकर हमला किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए ने गलत तरीके से सरकार बना लिया। बिहार की साठ प्रतिशत जनता ने सरकार के विरोध में वोट डाला। राज्य में बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है पर सरकार रोकने में अक्षम है। राज्य में की जीत से ज्यादा हमारी हार के चर्चे हो रहे हैं। हमारा मनोबल बरकरार है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
