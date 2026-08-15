नीतीश कुमार की तरह विजेन्द्र यादव भी...डिप्टी सीएम पर लालू की बेटी रोहिणी क्यों भड़कीं?

रोहिणी आचार्या ने कहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार जी की दिमागी हालत जैसी मानसिक स्थिति विजेंद्र यादव की भी हो गयी।

Rohini Acharya on Bijendra Yadav: बिहार के डिप्टी सीएम और जदयू के वरीय लीडर विजेंद्र प्रसाद यादव पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्या भड़क गई हैं। उन्होंने उपमुख्यमंत्री की तुलना पूर्व सीएम नीतीश कुमार के साथ कर दी है। साथ ही लालू यादव के खिलाफ बयानबाजी नहीं करने की नसीहत देते हुए कहा है कि जवाबदेही से बचने वाले मंत्री नीतिगत सवालों को टालते हैं।

सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर रोहिणी आचार्या ने कहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार जी की दिमागी हालत जैसी मानसिक स्थिति विजेंद्र यादव की भी हो गयी। फेल डबल इंजन वाली सरकार में शामिल लोगों की फितरत रही है जवाबदेही से भागने की, पत्रकारों ने राज्य की बदहाल आर्थिक स्थिति, बजट संतुलन और वित्तीय प्रबंधन जैसे जनहित से जुड़े गंभीर सवाल उप - मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव से पूछे, मगर जवाब देने की बजाए विजेंद्र यादव अपनी सरकार की नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश में बड़ी बेशर्मी से अमर्यादित टिप्पणी उन लालू जी पर करते दिखे।

नीतीश कुमार से तुलना रोहिणी आचार्या ने कहा है कि जिन लालू जी वजह से विजेंद्र यादव अपना लंबा राजनीतिक सफर तय कर सके। नीतिगत सवालों को टालने के लिए लालू जी जैसे राजनीति के शिखर पुरुष पर अमर्यादित टिप्पणी करना लोकतांत्रिक जवाबदेही से साफ़ तौर पर पीछे हटना है और ये दर्शाता है कि उपमुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति भी अपने नेता नीतीश कुमार जी की ही तरह दुरुस्त नहीं है। बढ़ती उम्र का असर उनके दिमाग पर पड़ता दिख रहा है।

सरकार के पास रोडमैप नहीं रोहिणी आगे कहती हैं कि नीतिगत जवाब के अभाव में अभद्र टिप्पणी का सहारा लेना गिरी हुई मानसिकता व् वैचारिक शून्यता का प्रतीक है और साफ़ तौर पर यह दर्शाता है कि सत्ता पक्ष के पास वर्तमान आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं है।