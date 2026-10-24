लालू के साले ने नीतीश के फैसले पर उठाया सवाल, साधु यादव ने महिलाओं पर दिया बवाली बयान
साधु यादव ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में महिलाएं सफल नहीं हैं क्योंकि वे खुद कमजोर हैं। महिलाओं को इतनी बड़ी संख्या में भर्ती करने से क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार का यह फैसला सही नहीं है।
राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साले और पूर्व सांसद साधु यादव ने बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार के एक फैसले पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि बिहार पुलिस में महिलाओं की बड़े पैमाने पर भर्ती करके नीतीश कुमार गलत कर गए। पुलिस में इतनी महिलाओं की भर्ती और तैनाती के कारण क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है। महिलाएं खुद कमजोर होती हैं उनसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल सकता। चौराहों पर बंदूक देकर खड़ा कर देना महिलाओं का अपमान है। उन्हें ऑफिस, नर्स, शिक्षक जैसे पदों पर भर्ती किया जाना चाहिए। साधु यादव बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी के भाई हैं।
साधु यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वे कह रहे हैं कि महिला पुलिस से लॉ एंड ऑर्डर संभालने जैसा कठिन काम नहीं हो सकता। इस पर एक न्यूज चैनल ने उनसे बात की तो वे अपने बयान पर डटे रहे। उन्होंने कहा कि सिपाही के पद पर महिला को ड्यूटी नहीं देना चाहिए। महिला के लिए प्रोफेसर, टीचर, नर्स, क्लर्क का जॉब ठीक है। उन्हें ऑफिस का ड्यूटी दिया जाना चाहिए। लेकिन जहां भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है वहां पुरुष की जरूरत पड़ती है क्योंकि महिलाएं कमजोर होती हैं। नीतीश कुमार का यह फैसला सही नहीं है।
दरअसल नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई सुधार किए। उन्होंने पंचायती राज में आधी सीटों पर महिलाओं का आरक्षण लागू कर दिया। महिलाओं को जन प्रतिनिधि बनाने के साथ यह भी तय कर दिया कि बैठकों में उनके पुरुष प्रतिनिधि(पति, बेटा, या कोई अन्य रिश्तेदार) भाग नहीं ले सकते। नीतीश कुमार ने नौकरी में भी महिलाओं को रिजर्वेशन दिया। बिहार पुलिस में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत सीटें रिजर्व कर दिया। सिपाही, दारोगा या अन्य पदों पर बिहार पुलिस में जितनी महिलाएं हैं उतनी किसी राज्य की पुलिस में नहीं हैं। इस फैसले पर साधु यादव ने सवाल उठा दिया है।
साधु यादव ने कहा है कि मैं महिलाओं का विरोध नहीं करता। लेकिन उन्हें वर्दी पहनाकर राइफल लेकर चौराहे पर खड़ा कर दिया जाता है यह गलत है क्योंकि महिलाओं से कंट्रोल नहीं होता है। महिला को लक्ष्मी माना गया है जिन्हें चौराहे पर खड़ा कर देना उनका अपमान है। बदमाश और गुंडे उनकी नोटिस नहीं लेते हैं और इससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है। उन्होंने उच्च पदों पर महिलाओं की भर्ती की वकालत की लेकिन, सिपाही के पद पर भर्ती करने को गलत करार दिया। उन्होंने महिलाओं को निरीह प्राणी करार दिया।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें