लालू के साले ने नीतीश के फैसले पर उठाया सवाल, साधु यादव ने महिलाओं पर दिया बवाली बयान

साधु यादव ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में महिलाएं सफल नहीं हैं क्योंकि वे खुद कमजोर हैं। महिलाओं को इतनी बड़ी संख्या में भर्ती करने से क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार का यह फैसला सही नहीं है।

राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साले और पूर्व सांसद साधु यादव ने बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार के एक फैसले पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि बिहार पुलिस में महिलाओं की बड़े पैमाने पर भर्ती करके नीतीश कुमार गलत कर गए। पुलिस में इतनी महिलाओं की भर्ती और तैनाती के कारण क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है। महिलाएं खुद कमजोर होती हैं उनसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल सकता। चौराहों पर बंदूक देकर खड़ा कर देना महिलाओं का अपमान है। उन्हें ऑफिस, नर्स, शिक्षक जैसे पदों पर भर्ती किया जाना चाहिए। साधु यादव बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी के भाई हैं।

साधु यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वे कह रहे हैं कि महिला पुलिस से लॉ एंड ऑर्डर संभालने जैसा कठिन काम नहीं हो सकता। इस पर एक न्यूज चैनल ने उनसे बात की तो वे अपने बयान पर डटे रहे। उन्होंने कहा कि सिपाही के पद पर महिला को ड्यूटी नहीं देना चाहिए। महिला के लिए प्रोफेसर, टीचर, नर्स, क्लर्क का जॉब ठीक है। उन्हें ऑफिस का ड्यूटी दिया जाना चाहिए। लेकिन जहां भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है वहां पुरुष की जरूरत पड़ती है क्योंकि महिलाएं कमजोर होती हैं। नीतीश कुमार का यह फैसला सही नहीं है।

दरअसल नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई सुधार किए। उन्होंने पंचायती राज में आधी सीटों पर महिलाओं का आरक्षण लागू कर दिया। महिलाओं को जन प्रतिनिधि बनाने के साथ यह भी तय कर दिया कि बैठकों में उनके पुरुष प्रतिनिधि(पति, बेटा, या कोई अन्य रिश्तेदार) भाग नहीं ले सकते। नीतीश कुमार ने नौकरी में भी महिलाओं को रिजर्वेशन दिया। बिहार पुलिस में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत सीटें रिजर्व कर दिया। सिपाही, दारोगा या अन्य पदों पर बिहार पुलिस में जितनी महिलाएं हैं उतनी किसी राज्य की पुलिस में नहीं हैं। इस फैसले पर साधु यादव ने सवाल उठा दिया है।