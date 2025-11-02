महाकुंभ को 'फालतू' बताने वाले लालू यादव ने मनाया विदेशी त्योहार हैलोवीन, भड़क गई भाजपा

संक्षेप: यह नया विवाद ऐसे समय में उठा है जब बिहार विधानसभा चुनाव अपने अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होंगे। 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे।

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव एक बार फिर राजनीतिक विवादों में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर हैलोवीन मनाते हुए उनके वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने उन पर तीखा हमला बोला है। दरअसल, लालू यादव की बेटी और आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने शनिवार को एक्स पर कुछ तस्वीरें साझा कीं, जिनमें लालू यादव अपने पोते-पोतियों के साथ हैलोवीन मनाते दिखाई दे रहे हैं। बच्चों ने इस मौके पर हैलोवीन की पारंपरिक वेशभूषा पहन रखी थी। पोस्ट में रोहिणी ने लिखा, “हैप्पी हैलोवीन टू एवरीवन।”

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वीडियो सामने आने के बाद भाजपा किसान मोर्चा के आधिकारिक अकाउंट ने पोस्ट करते हुए लिखा, “बिहार के लोगों, मत भूलो कि यही लालू यादव हैं जिन्होंने आस्था और अध्यात्म के भव्य पर्व महाकुंभ को बेकार बताया था और अब विदेशी त्योहार हैलोवीन मना रहे हैं। जो आस्था पर चोट करेगा, उसे बिहार की जनता वोट नहीं देगी।”

महाकुंभ को लेकर क्या बोले थे लालू? गौरतलब है कि इसी वर्ष फरवरी में, लालू यादव ने महाकुंभ को फालतू बताया था। महाकुंभ को लेकर बढ़ती भीड़ के बारे में पूछे जाने पर आरजेडी प्रमुख ने कहा था, "अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ।" उस वक्त भी बीजेपी ने उन्हें हिंदू धार्मिक भावनाओं का अपमान करने का आरोप लगाते हुए घेरा था।

भाजपा प्रवक्ता मनोज शर्मा ने कहा था, “लालू यादव का यह बयान उनकी तुष्टिकरण की राजनीति को दर्शाता है। आरजेडी नेताओं ने हमेशा हिंदू आस्था का अपमान किया है।”