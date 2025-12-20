लालू यादव का एक और ऑपरेशन, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हुई सर्जरी
शनिवार सुबह लालू यादव की बाईं आंख के मोतियाबिंद (कैटरेक्ट) का ऑपरेशन किया गया, जो पूरी तरह सफल रहा। ऑपरेशन के दौरान सांसद मीसा भारती उनके साथ मौजूद रहीं।
Lalu Yadav Operation: राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की आंखों का ऑपरेशन शनिवार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में सफलतापूर्वक किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक, शनिवार सुबह उनकी बाईं आंख के मोतियाबिंद (कैटरेक्ट) का ऑपरेशन किया गया, जो पूरी तरह सफल रहा। ऑपरेशन के दौरान सांसद मीसा भारती उनके साथ मौजूद रहीं। इससे पहले सिंगापुर में सर्जरी के जरिए किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था। बेटी रोहिणी आचार्या ने उन्हें अपनी किडनी डोनेट किया। इसके लिए रोहिणी की जमकर तारीफ की गई। इससे पहले उनकी चार बार सर्जरी हो चुकी है।
लालू प्रसाद यादव इससे पहले भी कई ऑपरेशन करवा चुके हैं। 2014 में उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में ऑर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट किया गया जो 6 घंटे चली। उसके बाद दिसंबर 2022 में सिंगापुर में उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। उनकी बेटी डॉ रोहिणी आचार्य ने किडनी दान की थी। पिता के लिए बेटी के प्रेम को लेकर रोहिणी आचार्या की चहुं ओर सराहना की गयी। 12 सितंबर 2024 मुंबई के एशियन हार्ट अस्पताल में एंजियोप्लास्टी की गई। इसके अलावे अप्रैल 2025 में दिल्ली AIIMS में पीठ और हाथ के घावों का ऑपरेशन किया गया था।
कुछ सालों से लालू प्रसाद यादव बीमार रहते हैं। डॉक्टरों की सलाह पर वे बहुत कम लोगों से मिलते जुलते हैं। पिछले दिनों राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब और आईआरसीटीसी केस की सुनवाई में वे दिल्ली गए थे। वहीं लालू यादव ने अपनी आंख का ऑपरेशन करवाया। एलएफजे केस में उनके साथ राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, हेमा यादव और अन्य के खिलाफ आरोपों का गठन हो गया है। राबड़ी देवी ने इस मामले में जज बदलने की मांग की थी जिसे 19 दिसम्बर की सुनवाई में खारिज कर दिया गया। लालू और उनके परिवार के अन्य सदस्य इस मामले में ट्रायल फेस करेंगे। आंख के सफल ऑपरेशन से उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। उनकी तबीयत ठीक बताई जा रही है।