Hindi NewsBihar NewsLalu Yadav undergoes another operation at Safdarjung Hospital in Delhi Eye surgery after kidney heart and back
लालू यादव का एक और ऑपरेशन, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हुई सर्जरी

लालू यादव का एक और ऑपरेशन, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हुई सर्जरी

संक्षेप:

शनिवार सुबह लालू यादव की बाईं आंख के मोतियाबिंद (कैटरेक्ट) का ऑपरेशन किया गया, जो पूरी तरह सफल रहा। ऑपरेशन के दौरान सांसद मीसा भारती उनके साथ मौजूद रहीं।

Dec 20, 2025 02:31 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Lalu Yadav Operation: राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की आंखों का ऑपरेशन शनिवार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में सफलतापूर्वक किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक, शनिवार सुबह उनकी बाईं आंख के मोतियाबिंद (कैटरेक्ट) का ऑपरेशन किया गया, जो पूरी तरह सफल रहा। ऑपरेशन के दौरान सांसद मीसा भारती उनके साथ मौजूद रहीं। इससे पहले सिंगापुर में सर्जरी के जरिए किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था। बेटी रोहिणी आचार्या ने उन्हें अपनी किडनी डोनेट किया। इसके लिए रोहिणी की जमकर तारीफ की गई। इससे पहले उनकी चार बार सर्जरी हो चुकी है।

लालू प्रसाद यादव इससे पहले भी कई ऑपरेशन करवा चुके हैं। 2014 में उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में ऑर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट किया गया जो 6 घंटे चली। उसके बाद दिसंबर 2022 में सिंगापुर में उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। उनकी बेटी डॉ रोहिणी आचार्य ने किडनी दान की थी। पिता के लिए बेटी के प्रेम को लेकर रोहिणी आचार्या की चहुं ओर सराहना की गयी। 12 सितंबर 2024 मुंबई के एशियन हार्ट अस्पताल में एंजियोप्लास्टी की गई। इसके अलावे अप्रैल 2025 में दिल्ली AIIMS में पीठ और हाथ के घावों का ऑपरेशन किया गया था।

कुछ सालों से लालू प्रसाद यादव बीमार रहते हैं। डॉक्टरों की सलाह पर वे बहुत कम लोगों से मिलते जुलते हैं। पिछले दिनों राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब और आईआरसीटीसी केस की सुनवाई में वे दिल्ली गए थे। वहीं लालू यादव ने अपनी आंख का ऑपरेशन करवाया। एलएफजे केस में उनके साथ राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, हेमा यादव और अन्य के खिलाफ आरोपों का गठन हो गया है। राबड़ी देवी ने इस मामले में जज बदलने की मांग की थी जिसे 19 दिसम्बर की सुनवाई में खारिज कर दिया गया। लालू और उनके परिवार के अन्य सदस्य इस मामले में ट्रायल फेस करेंगे। आंख के सफल ऑपरेशन से उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। उनकी तबीयत ठीक बताई जा रही है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
