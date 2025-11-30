लालू यादव ने सिर्फ घर नहीं बदला है, कैसे यह RJD की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत

संक्षेप: लालू प्रसाद यादव का आवास उनके पहले मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान 1, अणे मार्ग पर था। बाद में राबड़ी देवी के नेतृत्व में यह 10, सर्कुलर रोड पर शिफ्ट हुआ। दोनों ही ठिकाने सुलभ राजनीतिक केंद्रों के रूप में कार्य करते थे।

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव पटना में एक नए घर में शिफ्ट हो गए हैं, जहां आने-जाने वालों के लिए सख्त प्रोटोकॉल लागू किया गया है। यह उनके पिछले आवासों से बिल्कुल अलग है, जहां खुले राजनीतिक केंद्र की तरह काम होता था। बताया गया कि सेहत और रिकवरी की जरूरतों को देखते हुए बदलाव किया गया। यह फैसला आरजेडी की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत देता है। अब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ही ज्यादातर काम संभाल रहे हैं।

लालू यादव का आवास उनके पहले मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान 1, अणे मार्ग पर था। बाद में राबड़ी देवी के नेतृत्व में यह 10, सर्कुलर रोड पर शिफ्ट हुआ। दोनों ही ठिकाने सुलभ राजनीतिक केंद्रों के रूप में कार्य करते थे। यहां पर समर्थकों, ग्रामीणों, पत्रकारों, पार्टी कार्यकर्ताओं और मंत्रियों को बिना किसी पाबंदी के आने-जाने की इजाजत थी। आवास में अक्सर भीड़ देखी जाती थी। 1, अणे मार्ग सार्वजनिक शिकायत केंद्र की तरह था, जहां बिहार भर से लोग रोजाना याचिकाएं लेकर आते थे। पत्रकार सुबह से ही इकट्ठा हो जाते थे और मंत्रियों को बिना अपॉइंटमेंट के पहुंच मिलती थी। इसके बाद 10, सर्कुलर रोड पर भी गेट 24 घंटे खुले रहते थे।