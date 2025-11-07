Hindustan Hindi News
आधे बिहार में हो गया लालू की पार्टी का सुपड़ा साफ, भागलपुर में अमित शाह का दावा

आधे बिहार में हो गया लालू की पार्टी का सुपड़ा साफ, भागलपुर में अमित शाह का दावा

संक्षेप: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को भागलपुर के पीरपैंती में एनडीए की चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि पहले चरण के मतदान में आधे बिहार में आरजेडी का सुपड़ा साफ हो गया है। 

Fri, 7 Nov 2025 03:40 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, भागलपुर
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि आधे बिहार में लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) का सुपड़ा साफ हो गया है। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग का जिक्र करते हुए यह बात कही। शाह ने भागलपुर जिले के पीरपैंती में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कल (6 नवंबर) के मतदान में बिहार के आधे हिस्से में मतदान हुआ, इसमें लालू की पार्टी का सफाया हो गया है। अब आधे हिस्से में मतदान होना है, वहां भी ऐसा ही होगा।

भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता अमित शाह ने गुरुवार दोपहर को पीरपैंती में एनडीए की चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरजेडी और अन्य विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि जंगलराज भेस बदलकर फिर से बिहार में लाने का प्रयास किया जा रहा है। महागठबंधन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इनका ना कोई नेता है और ना नीति है। विपक्षी पार्टियां आमने-सामने ही चुनाव लड़ रही हैं।

शाह ने सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को आरजेडी द्वारा टिकट देने पर भी तंज का। उन्होंने कहा, "लालू जी बीमार हैं, साथ में बेटा है। वह शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे रहे हैं। लालू का बेटा नारा लगा रहा है कि शहाबुद्दीन अमर रहे। भागलपुर वाले दंगों को नहीं भूले हैं। फिर से शहाबुद्दीन का समय वापस नहीं लाना है। ओसामा मैदान में है, अगर वो चुनाव जीतता है, शहाबुद्दीन के कल्चर वाले चुनाव जीतते हैं, तो भागलपुर में फिर से दंगे होंगे।"

अमित शाह ने यह भी दावा किया कि भाजपा और एनडीए के पांच पांडव की तरह मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट होकर एनडीए चुनाव लड़ रहा है। बता दें कि बिहार में पहले चरण में 121 सीटों पर गुरुवार को मतदान हुआ। अब 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। पीरपैंती और भागलपुर जिले में दूसरे चरण में मतदान होना है।

