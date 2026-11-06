शहाबुद्दीन की मौत के बाद पहली बार उनके घर पहुंचे लालू यादव, हेना शहाब से मिले; बेटे ओसामा राजद विधायक
राजद सुप्रीमो लालू यादव शुक्रवार को सीवान स्थित दिवंगत पूर्व सांसद बाहुबली शहाबुद्दीन के घर पहुंचे। उन्होंने शहाबुद्दीन की पत्नी हेना शहाब से मुलाकात की। शहाबुद्दीन की मौत के बाद यह पहला मौका है जब लालू उनके परिवार से मिलने घर आए हैं।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव शुक्रवार को सीवान स्थित बाहुबली पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के घर पहुंचे। उन्होंने दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हेना शहाब से मुलाकात की। यह मुलाकात सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। शहाबुद्दीन की 2021 में मौत होने के बाद उनके परिवार से लालू फैमिली के रिश्तों में खटास आ गई थी। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दोनों परिवारों के संबंधों में फिर से सुधार आया। शहाबुद्दीन की मौत के बाद लालू यादव पहली बार उनके घर गए हैं।
राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव शुक्रवार को सीवान पहुंचे। सीवान कोर्ट में 2011 के एक आचार संहिता उल्लंघन के मामले में उनकी पेशी हुई। कोर्ट का कामकाज निपटाने के बाद लालू दिवंगत शहाबुद्दीन के घर पहुंचे। उन्होंने शहाबुद्दीन की पत्नी हेना शहाब एवं परिवार के अन्य लोगों से आत्मीय मुलाकात की।
इस दौरान शहाबुद्दीन के बेटे एवं रघुनाथपुर से राजद विधायक ओसामा शहाब के अलावा बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर अवध बिहारी चौधरी एवं आरजेडी के कई नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। लालू यादव कुछ देर शहाबुद्दीन के घर रुके और परिवार के सदस्यों से इत्मीनान से बात की।
लालू से डॉन शहाबुद्दीन का नाता
सीवान के चर्चित डॉन मोहम्मद शहाबुद्दीन का लालू यादव से गहरा नाता रहा। बिहार की राजनीति में दोनों की दोस्ती काफी चर्चा में रहती थी। दोनों के परिवारों के बीच भी गहरे संबंध रहे। लालू और शहाबुद्दीन को राजद के एमवाई (मुस्लिम-यादव) समीकरण की धुरी माना जाता रहा। रिपोर्ट्स के अनुसार, शहाबुद्दीन को लालू छोटा भाई कहकर बुलाते थे।
शहाबुद्दीन की सीवान में एक समय तूती बोलती थी। उनके खिलाफ 45 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। चर्चित तेजाब हत्याकांड में उन्हें उम्रकैद की सजा भी हुई, जिसमें व्यापारी के तीन बेटों का अपहरण कर दो को एसिड से नहलाकर मार दिया गया था।
लालू और शहाबुद्दीन परिवार का रिश्ता खटास में आया
हालांकि, राजद के सत्ता से बाहर होने के बाद शहाबुद्दीन अधिकतर समय जेल में ही रहे। लालू जेल में भी शहाबुद्दीन से मिलते थे। हालांकि, धीरे-धीरे दोनों परिवारों के बीच रिश्ते खटास में आते गए। 2021 में कोविड से शहाबुद्दीन की दिल्ली में मौत हो गई। परिवार वालों ने लालू फैमिली पर अंतिम समय में शहाबुद्दीन की मदद नहीं करने का आरोप भी लगाया था।
पटना में हेना शहाब से मिले थे लालू
शहाबुद्दीन की मौत के लगभग 5 साल बाद अब लालू यादव उनके घर पहुंचे हैं। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही दोनों परिवारों में रिश्ते फिर से ठीक हुए। हेना शहाब ने पटना में राबड़ी आवास पर राजद सुप्रीमो से मुलाकात की थी। इसके बाद तेजस्वी यादव ने सीवान पहुंचकर हेना शहाब और ओसामा से उनके घर पर मुलाकात की थी। बिहार चुनाव 2025 में ओसामा राजद के टिकट पर रघुनाथपुर सीट से लड़े और जीत दर्ज कर विधायक बने। ओसामा पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।